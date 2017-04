Sin confirmar reapertura de importación de autos usados en Matamoros

En la actualidad existen muchos rumores, sin embargo hasta la fecha no se tiene nada confirmado, manifestó el empresario del ramo Tomás Cantú González

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Jueves 06 de Abril del 2017 a las 21:00

El empresario de Matamoros, Tomás Cantú González, aseguró que no se puede hablar de nuevos decretos para la importación de autos usados en la frontera

Matamoros, Tamaulipas.- El empresario de Matamoros, Tomás Cantú González, aseguró que no se puede hablar de nuevos decretos para la importación de autos usados en la frontera, hasta que esto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).



Destacó que en la actualidad existen muchos rumores, sin embargo hasta la fecha no se tiene nada confirmado, en cuanto a la apertura de nueva cuenta a esta actividad en esta ciudad.



“Ya se nos ha dicho por parte de las autoridades federales y aduanales que pudieran haber algunos cambios en este sector, pero desde el año pasado se nos viene comentando tal”, expuso.



Agregó que “no vamos a creer en ello hasta que no veamos publicado en el Diario Oficial de la Federación dicho decreto y con sus reglas, para saber si en realidad habrá o no beneficio para este ejercicio en la frontera”.



Resaltó que por lo pronto se sigue operando de manera lenta, esto con aquellos clientes que se aventuran a importar una unidad motriz con las condiciones que se tienen establecidas para dicho fin, lo cual resulta caro y tardado.



Comentó que hay diferentes sectores que han estado impulsando dicha actividad, como es la Federación de Cámaras de Comercio (Fecanaco) de Tamaulipas, en donde se espera y se pueda lograr este beneficio para la frontera.



Recordó que esta actividad sin duda alguna genera ingresos importantes para el país, sobre todo en el pago de impuestos, por lo que es necesario que se impulse un nuevo decreto que baje los costos de importación, para que se eleven los ingresos a la Federación por este concepto.



Cantú González dejó en claro que por lo pronto no hay nada al respecto, sino simplemente hay que seguir esperando a que se registre alguna publicación de un nuevo decreto o cambios en las reglas de operación.