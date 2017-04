Ajustan compensaciones a burócratas de Tamaulipas

Los ajustes son a través de un tabulador acorde al cargo de cada trabajador y las funciones que desempeña, dijo el secretario de Administración Jesús Nader Nasrallah

Por: Nora Alicia Hernández/Ciudad Victoria El Día Jueves 06 de Abril del 2017 a las 17:38

Las diversas secretarías que conforman la administración pública en Tamaulipas, están haciendo ajustes a las compensaciones de los burócratas, dijo el secretario de Administración Jesús Nader Nasrallah

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Las diversas secretarías que conforman la administración pública en Tamaulipas, están haciendo ajustes a las compensaciones de los burócratas en atención al programa de austeridad, dijo el secretario de Administración Jesús Nader Nasrallah.



Explicó que los ajustes son a través de un tabulador acorde al cargo de cada trabajador y las funciones que desempeña, para que no haya desproporción entre dos empleados que desempeñan el mismo trabajo y tienen un apoyo diferente.



“Se está sacando un promedio para darles un nivel acorde al trabajo que se está desempeñando, no queremos altibajos, que unos reciban más que otros, que sea ecuánime, que con el pago de la compensación no existan quejas por favoritismo”, dijo.



Agregó que los secretarios y subsecretarios pusieron ya la muestra al ajustar sus compensaciones a la baja en un 10 por ciento, en ese sentido descartó que para los burócratas haya reducciones de un 50 o 70 por ciento, a menos que estuvieran recibiendo una compensación que no les correspondía.



Aseguró que además del análisis en el pago de compensaciones siguen disminuyendo los gastos por concepto de viáticos, gasolinas, uso de papelería, gastos de representación y comidas en restaurantes.



“Esto va a llevar al Estado a que disponga de más recursos para llevarlos en obras que realmente sean de beneficio para los tamaulipecos”, dijo tras recordar que el ahorro será de aproximadamente 600 millones de pesos.



Finalizó diciendo que ningún ajuste en las compensaciones de los burócratas se hace en base a nombres y apellidos, sino al trabajo que están desempeñando en la actual administración.