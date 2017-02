Urge mercado de abastos

Por: Juan Rodríguez Contreras El Día Domingo 05 de Febrero del 2017 a las 09:30

A finales de la década de los 70´s el mercado “Maclovio Herrera”, enclavado en el centro de la ciudad de Nuevo Laredo, funcionaba muy bien. Pese a que fue inaugurado desde 1947, dicho centro comercial entró en su apogeo en ese tiempo, en que los gringos venían a comprar todo tipo de cosas a esta frontera. Y el mercado era en sí un mercado, donde se vendían desde frutas y verduras, hasta carne, abarrotes y todo tipo de artesanías. No solo estaba enfocado a los visitantes extranjeros, sino a los propios residentes. Yo recuerdo que de vez en cuando mi madre me llevaba preferentemente los sábado por la tarde al centro a comprarme ropa, zapatos o algún juguete, y en ocasiones llegábamos al mercado, el cual siempre estaba lleno de gente, lo mismo que en sus alrededores, pues las banquetas también estaban ocupadas por mercaderes que ofrecían su mercancía al aire libre, principalmente frutas y verduras, además de que frente al mismo mercado había muchos otros negocios que también se beneficiaban de las buenas ventas: carnicerías, farmacias, zapaterías, tiendas de ropa, panaderías, fruterías y demás. Todo era bonanza en aquel entonces. Luego vino el incendio del mercado a finales de 1980 y los mercaderes fueron desplazados hacia la plaza Juárez por instrucciones del entonces alcalde Jesús Cárdenas Duarte. Ahí estuvieron hasta 1984 y al año siguiente se regresaron al mercado, recién remodelado, e incluso con nuevo nombre, “Mercado Reforma”. Desde entonces el mercado perdió su esencia. Para empezar no gustó a la gente la estructura tan moderna que se creó, y la doble planta. Hubo protestas de los comerciantes porque los locales eran más pequeños. A su vez ya no se permitió la instalación de tantos vendedores de frutas y verduras en las banquetas y las carnicerías y lugares de comida abandonaron el lugar, al no tener suficiente espacio. Los ahora locatarios se dedicaron a vender puras artesanías a los gringos. El mercado sobrevivió en cierta bonanza toda la década de los 80´s pero en los 90´s entró en declive. Con la llegada del nuevo siglo los gringos dejaron de venir y el mercado empezó a cerrar sus locales. Hoy en día hay muy pocos negocios abiertos y la mayoría siguen vendiendo las mismas baratijas de hace 30 años, que ya nadie compra, mucho menos los gringos, porque de hecho siguen sin venir a la ciudad. Negocios de los alrededores que en su momento fueron tradicionales también han desaparecido, uno de ellos la Frutería González, del amigo Manolo González, se acabó por completo y aunque prevalece la Frutería Alvarado, no tiene la abundancia de productos que en su momento llegó a tener.

Todo esto viene a colación porque recientemente se han instalado en diversos puntos de Nuevo Laredo camiones de venta de frutas y verduras. Todo se dio porque un camión no pudo cruzar su mercancía hacia Estados Unidos y a fin de que los productos no se echaran a perder los empezaron a vender a granel y a bajo precio por el rumbo de la escuela Normal “Cuauhtémoc”. Días después vinieron otros camiones, ante el éxito obtenido. Y bueno con esto se demuestra que Nuevo Laredo requiere de un mercado de abastos, donde se obtengan todo tipo de productos a bajo precio. La situación económica actual lo amerita, lo mismo que la situación que están viviendo muchos productores a los que se les están cerrando las puertas en el mercado americano y que bien pueden apuntar al mercado interno. Dicho mercado puede estar en algún sitio de la ciudad, o bien en el mismo centro, en el propio “Mercado Reforma”, que a fin de cuentas es propiedad municipal. Estaría bien que el Municipio revisara el “estatus” de dicho sitio, y que los locatarios que o están haciendo uso de los locales, se los quiten y se reasignen a otras personas que si quieran trabajar. Urge la renovación de dicho mercado, como urge que la ciudad tenga un mercado de abastos, y con ello se generen más empleos y sobre todo beneficios para la ciudad. Así como era en antaño, en los tiempos del viejo “Mercado Maclovio Herrera”.