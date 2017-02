Complicado para empresarios de Matamoros explorar nuevos mercados

Por: Isabel Rendón/Matamoros El Día Domingo 05 de Febrero del 2017 a las 10:00

Autor: Isabel Rendón

Matamoros, Tamaulipas.- El buscar nuevos mercados, excluyendo a los Estados Unidos, es algo complicado porque México siempre ha tenido una gran dependencia hacia ese país, consideró el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora en Matamoros, Rubén Arturo Longoria Uribe.



Resaltó que si bien es cierto que México tiene tratados comerciales con otros países, por ejemplo de Europa, también es real que son lugares inexplorados por todos los sectores, por lo que hay mucho por hacer.



Agregó que la situación geográfica aleja a la industria del país de esas magnitudes y aunque no es imposible hacer algo al respecto, recalcó que no es tan fácil como algunos otros lo proponen.



“Si se ve con atención el entorno y regresando a la cuestión automotriz, no todos los automóviles que se producen en México van a Estados Unidos, sino que nuestro país tiene más tratados de libre comercio que Estados Unidos con otros países del mundo”, agregó.



Expuso que debido a eso, México se convierte en una plataforma, por estar en medio de los océanos Atlántico y Pacifico, para producir autos a precios muy competitivos y mandarlos a los mercados de Asia y Europa.

