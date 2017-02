Se acabó el "coyotaje" para agilizar trámites en Tamaulipas

Los ciudadanos afectados deben denunciar ante la Contralaría, al empleado de Gobierno que haya incurrido en esta irregularidad, manifestó el contralor Mario Soria Landero

Domingo 05 de Febrero del 2017

El contralor Mario Soria Landero, pidió a los ciudadanos afectados a que denuncien ante la Contralaría de Tamaulipas, al empleado de Gobierno que haya cometido esta irregularidad



Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El “coyotaje” en el proceso de trámites en las dependencias gubernamentales ya se acabó, aseguró el contralor del Gobierno de Tamaulipas, Mario Soria Landero.



Respecto a los casos en donde pudiera haber un servidor público que cobre una cuota para agilizar algún tipo de trámite, pidió a los ciudadanos afectados a que denuncien ante la Contralaría al empleado de Gobierno que haya incurrido en esta irregularidad.



Dijo que para hacer este tipo de denuncias se cuenta con el 070, “no debe existir, a las personas que un funcionario les pida dinero yo los invito a que inmediatamente pongan la queja en el 070, es el número de la Contraloría y nosotros le damos seguimiento".



Insistió en que los servidores públicos tienen prohibido solicitar un pago económico para realizar con rapidez algún tipo de trámite o por cualquier otra situación, que tenga que ver con su responsabilidad como burócrata.



Aunque reconoció que pudiera haber “coyotes” que si bien no pertenecen al sistema, realizar cobros para conseguir que un trámite se haga a la brevedad, "los funcionarios tienen prohibido cobrar por trámite alguno, está mal y no debe de existir".



"El funcionario cobra un salario por prestar un servicio y aparte ese servicio debe de ser de primera, el coyote es aquel que no trabaja en Gobierno pero ofrecen un trámite, licencia, emplacado de forma expedita, a cambio de una cantidad que tampoco debe existir”, señaló.



Comentó que para evitar este tipo de situaciones se buscará la manera de eficientar la realización de trámites, por ejemplo en oficinas fiscales, "es dinamizar el trabajo para que sea expedito y la gente no tenga que acudir a esos personajes", puntualizó Soria Landero.