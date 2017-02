Piden ayuda en Ciudad Victoria para Milagros

La pequeña requiere de un aparato especial para su recuperación, por lo que su madre y su abuela venderán donas este domingo en Libre 17 para reunir el dinero necesario

Por: Antonio R. Frausto/Ciudad Victoria El Día Sabado 04 de Febrero del 2017 a las 13:41

Autor: Antonio Frausto

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una niña inteligente, amorosa y muy alegre son las características que mejor describen a Milagros Guadalupe Estrada Parra, quien no puede caminar al presentar desde su nacimiento, un retraso en el sistema locomotor aunado al Síndrome de Wets.



Para su madre, la señora Blanca Parra y su abuela Francisca Rodríguez, “Mili” como le llaman de cariño, es un milagro de Dios.



Esto debido a que los doctores no le daban muchas posibilidades de sobrevivir al nacer, ya que llegó al mundo de siete meses y sobre todo porque los médicos les dijeron que en el alumbramiento dejó de respirar, lo que le provocó las enfermedades mencionadas.



Debido a que también padece una malformación en la traquea, le es imposible comer alimentos sólidos, por lo que tiene que ingerir comida molida, además de padecer estrabismo, por lo que a su corta edad ya usa lentes.



La situación para la familia de Milagros no es fácil, ya que su mamá tiene que cuidarla y su abuela es el único sustento que tiene para vivir. A pesar de esta complicada realidad que les tocó enfrentar, no se dan por vencidas y en la medida de sus posibilidades sacan adelante a la pequeña Mili.



“Todos los días toma medicamentos para prevenir las convulsiones, además de ir diariamente a terapias en el CREE o al IMSS. Ella es muy inteligente, es muy inquieta, el problema de ella es que no se puede mover, pero si por ella fuera andaría de arriba para abajo”, precisó su madre.



Aseguró que las terapias le han servido, ya que poco a poco Mili presenta movilidad en sus piernas. Sin embargo requiere un de aparato especial para continuar su avance, cuyo costo está fuera de su alcance.



La pequeña requiere de un aparato largo mixto con cinturón pélvico y un andador ajustable de altura con ruedas delanteras, con un alto costo. Ante esta situación y con el apoyo del DIF Victoria estarán el próximo domingo en Libre 17, vendiendo donas.



Esto con la finalidad de reunir el dinero que se necesita para comprar los aparatos que requiere Milagros.



“Mi mayor anhelo es que mi hija camine por sí sola. Creo que la gente de Victoria es muy altruista y que se va a sumar a esta noble causa”, enfatizó.



Las personas que deseen sumarse a esta causa y apoyar a esta pequeña, también pueden hacerlo comunicándose al teléfono 8341657623, directamente con la mamá de Milagros.

