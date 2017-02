Más cambios en el PRI

Por: Alma Niger El Día Viernes 03 de Febrero del 2017 a las 20:00

Hay nuevos integrantes del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Se trata de Jonathan Joshua Martínez Justiniani como Secretario de Acción Electoral y Francisco Javier Segura Gómez, como Subsecretario de Derecho Electoral de la Secretaria de Acción Electoral del PRI. Asimismo también se designó a Juan Armando Velázquez Vázquez; Néstor Hernández Turrubiates; José Antonio Salazar Banda; Rafael Arratia Banda; Marco Tulio Pérez Ramos y a Mario X. Villareal Villanueva, como Subsecretarios de Organización. Dichos nombramientos los entregó la dirigente estatal del tricolor, Aida Zulema Flores Peña, lo cual no deja de ser un tanto sorprendente, ya que se supone que se está en proceso de cambio al interior del partido. Pero bueno, para nadie es desconocido que Aida Zulema se quiere aferrar al puesto, y por eso hace y deshace al interior de su partido.

SÍ HABRÁ ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PAN

Que siempre sí se celebrará la asamblea municipal del Partido Acción Nacional (PAN) el próximo 12 de febrero, esto a fin de cumplir con lo que marcan los estatutos del partido. Y que en dicha asamblea se habrá de plantear la elección de la única planilla registrada para dirigir el partido en Nuevo Laredo, y evidentemente bastará un solo voto para que sea electa. Como ya se sabe la planilla la encabeza la regidora Imelda Sanmiguel Sánchez. Asimismo las demás posiciones, ajenas a la presidencia, están por definirse. Por cierto que la noche del viernes Imelda sostuvo un encuentro con la militancia panista, esto en la casa de Don Alberto Salazar, y en la misma se le dio el respaldo absoluto a su nominación, por lo que la asamblea del 12 de febrero será mero trámite.

INVITAN A PARTICIPAR EN CONCURSO

La regidora Raquel Guajardo Maldonado, presidenta de la Comisión de Tránsito y Vialidad, se encuentra invitando a todos los estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de preparatorias a participar en el concurso denominado “Diseña el Slogan e Imagen del Uso Responsable del Cinturón de Seguridad”. Hasta el momento ya van varios participantes registrados, pero se esperan más. Tienen hasta el 10 de febrero para registrarse. Será la Comisión de Tránsito y Vialidad y el Director de Vialidad quienes elegirán a los ganadores de cada escuela, y posteriormente a un ganador absoluto que tendrá el honor de que su logo sea el oficial de Tránsito y Vialidad, aparte que también se ganará una laptop. Los interesados pueden consultar las bases en el perfil de Facebook de la propia regidora. Está como Raquel Guajardo.

ASIENTO VACÍO EN EL SUPER BOWL

Un hombre tenía un palco preferencial para el Super Bowl. Cuando se sienta nota que el asiento de al lado está vacío, y le pregunta al hombre sentado en el siguiente asiento: “¿Está ocupado?”.

A lo que el otro responde: “No, está desocupado”.

“Oiga, es increíble. ¿Quién en su sano juicio, gasta en un asiento como este para semejante partido... el clásico más grande del mundo... ¿y no lo usa?”

El hombre lo mira y le dice: “Bueno en realidad el asiento es mío, lo compré hace un tiempo, se supone que mi esposa me iba acompañar, pero falleció... este es el primer Super Bowl en el que no vamos a estar juntos desde que nos casamos en 1982”.

Anonadado, el otro dice: “¡Oh, me da pena oír eso, es terrible! ¿Pero no encontró a nadie que lo acompañe? ¿Un amigo, un pariente, o un vecino para que usara el asiento?”.

“No, la verdad que no, ¡TODA ESA BOLA DE CANIJOS PREFIRIERON IR AL VELORIO!”

EL VIRUS DE MONGOLIA

Un hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer oriental, y no tomó precauciones.

Una semana después de llegar a su casa, se levantó una mañana y descubrió que su miembro estaba lleno de unas manchas verdes y moradas.

Horrorizado, se va a ver al médico inmediatamente. El doctor le ordenó unas pruebas y después le dice: “Le tengo malas noticias: Usted está infectado por el virus extraño, que proviene de Mongolia. Es extremadamente raro y lo siento, pero no hay cura. Vamos a tener que amputarle el pirrín”.

El hombre grita invadido por el horror. “¡Nooooo! Mi pirrín no, mi pirrín noooo. ¡Quiero una segunda opinión!”

El doctor le dice: “Bueno, es su decisión, pero le aseguro que la amputación es la única solución”.

Al día siguiente el hombre se busca un médico naturista chino. El doctor lo examina y proclama: “¡Ohhhh!!!!!... Vilus de Mongolia. Muy lala enfelmedad”.

“¡Sí......Sí....! ¡Ya eso lo sé!... Pero... ¿qué puede hacer usted? ¡El doctor quiere amputarme el pirrin.!!!”

El médico chino se ríe, moviendo la cabeza: “¡Estúpido doctol... siemple quiele opelal, pala sacale más plata! ¡Esto no necesita opelal!”

“¡¡¡Gracias a Dios!!!”, contesta el paciente, agradecido y feliz.

“No se pleocupe”, dice el medico chino: A vel ... salte... salte... salte más alto.... salte.... salte.... salte.......... ¿Ve?......¡¡¡SE CAYÓ SOLITO!!!

Comentarios, chismes y mentadas de mami en almaniger@gmail.com