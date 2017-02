Paro de gasolineras en Matamoros era necesario

Pese a que los comerciantes se vieron afectados por la decisión, varios representantes de organismos empresariales coincidieron en señalar que es necesario ese tipo de acciones

Por: Ángel Arias/Matamoros El Día Viernes 03 de Febrero del 2017 a las 15:51

El paro de gasolinero era necesario para ejercer presión sobre el gobierno, dijo el empresario, César Dávila Guerra

Autor: Ángel Arias

Matamoros, Tamaulipas.- Los empresarios y comerciantes de Matamoros se vieron afectados por el paro de labores de las gasolineras, sin embargo coincidieron en que es necesario este tipo de presiones.

En entrevista con diferentes representantes de los organismos empresariales, argumentaron que son acciones en donde toda la comunidad se tiene que unir, para buscar ser más competitivos como ciudad.



“La verdad esto a todos nos afecta, por ejemplo nosotros como empresarios y comerciantes, sino cargamos gasolina un día antes no podemos salir a entregar nuestra mercancía o levantar pedidos, pero es para presionar al gobierno federal, por esa parte está bien, ya que no es justo que estemos pagando nosotros o los empresarios gasolineros, por los problemas que ellos mismos ocasionaron”, dijo el empresario, César Dávila Guerra.



“Son medidas que desgraciadamente tenemos que tomar, ya que a los gasolineros si les está afectando más, tanto en la venta, operaciones y demás, por eso es importante hacer acciones que presionen al gobierno federal, ya que toda la culpa es del mismo gobierno, pues no ha puesto un freno a tanta corrupción e impuestos, que tratan de imponer por la misma deficiencia que tiene el gobierno”, agregó.



El presidente regional de Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste, señaló que sin duda alguna este paro de labores, vino a afectar al comercio organizado, pero al final son decisiones que son acertadas.



Jorge Aguirre manifestó que como organismos empresariales y asociaciones civiles, tenemos que levantar la voz para que entienda el gobierno federal, que las condiciones están manejando en los precios de los combustibles no son los correctos, sobre todo en el área de la frontera.



Para el presidente del Consejo Empresarial de Matamoros, Nicolás Camorlinga Cadena, afirmó que al tener este tipo de precios en la gasolina se vuelve menos competitivo Matamoros, por eso es que toda la sociedad civil se está uniendo a estas manifestaciones, aún y cuando haya una afectación económica, por el paro de labores de las empresas.



“Nosotros sabíamos el impacto económico que íbamos a tener con este paro de labores, sin embargo era necesario el sumarnos a este llamado, para que haya precios accesibles en la frontera y poder ser competitivos con el resto del país, pero sobre todo con Estados Unidos”, concluyó.