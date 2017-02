Gasolineros de Ciudad Victoria trabajan de forma normal

Las manifestaciones de la sociedad no han afectado en el servicio de las estaciones de combustibles en la capital del Estado, afirmó el empresario gasolinero, Jorge Gracia Riestra

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Jueves 02 de Febrero del 2017 a las 19:16

En Ciudad Victoria no se ha registrado una baja en el consumo de combustibles, como consecuencia de los altos costos y las manifestaciones contra el precio de los combustibles

Autor: Notimex

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Los expendios de gasolina en Ciudad Victoria trabajan de forma normal, sin contratiempos, afirmó el empresario gasolinero en la capital del Estado, Jorge Gracia Riestra.

Recordó que este 4 de febrero se registrará un nuevo precio en los combustibles y aunque las manifestaciones de la sociedad continúan, estas no han afectado en el servicio de las estaciones de combustibles.



Descartó que en la capital del Estado se llegue a un cierre de negocios como protesta contra el incremento a los precios de las gasolinas, tal y como se dio en la frontera norte, pues aseveró que aquí no compran caro para vender barato.



"Es otro tema diferente la frontera, si Hacienda deja el precio cómo está nos lo notificará, si hay un incremento o un decremento a los precios ellos nos lo notificarán", manifestó.



Dijo que en Ciudad Victoria no se ha registrado una baja en el consumo de combustibles, como consecuencia de los altos costos y las manifestaciones contra el precio de los combustibles.



"Nosotros seguimos en la misma situación, Petróleos Mexicanos nos sigue dando la misma comisión, aquí no hay problemas", puntualizó Gracia Riestra.