Reubicarán en Ciudad Victoria a vendedores de la calle Hidalgo

Se han realizado pláticas con los comerciantes formales y ambulantes, por lo que se tiene prevista la creación de un espacio para ubicarlos, dijo el secretario del Ayuntamiento, Armando Núñez Montelongo

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Martes 31 de Enero del 2017 a las 17:47

Autor: Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Ayuntamiento de Ciudad Victoria analiza la reubicación de los vendedores ambulantes, que por años se han instalado en la calle Hidalgo, indicó el secretario, Armando Núñez Montelongo.

Dijo que se han realizado pláticas con los comerciantes formales y ambulantes, por lo que se tiene prevista la creación de un espacio en donde podrían ser ubicados.



"Estamos analizando en donde van a ser reubicados, el Ayuntamiento apoya a las personas que no tienen para pagar un local, pero vamos a dejar libre la calle Hidalgo en este sentido, claro, estarán en un lugar en donde exista la suficiente afluencia de personas para que puedan seguir ofertando sus productos", comentó.



Aseguró que no hay permisos para la instalación de más vendedores en el primer cuadro de la ciudad, que comprende desde el Boulevard hasta la calle Carrera Torres y desde el 22 hasta el cero.



"No hay permisos, nadie más se puede instalar, ahora corresponde a la oficina de Inspección Fiscal estar al pendiente que no haya incrementos y los nuevos que lleguen tienen que ser removidos", argumentó.



Sentenció que si bien hay algunos comerciantes que tienen adeudos con el municipio, se buscará a la brevedad una posible solución a dicha problemática.