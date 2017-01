Usted tiene la palabra señor gobernador

Por: Daniel Enrique Romero El Día Martes 31 de Enero del 2017

Ante la falta de buenas noticias hasta los días vuelan, corren, se van rápido; hasta pareciera que tienen miedo, miedo como muchos Tamaulipecos que le apostaron al cambio y nomás no ven nada.

En un santiamén se fue el primer mes del año, enero.

A la entidad no le fue del todo bien en este primer mes ya que se tuvo el gasolinazo, cuatro funcionarios estatales fueron asesinados, una volcadura de fatales consecuencias, asesinato al dueño de una casa de cambio de Suelo Reynosense, las relaciones entre la Alcaldesa MAKI ORTIZ DOMINGUEZ con los Poderes Ejecutivo y Legislativo son pésimas, y para acabarla de amolar la salud de su esposo empeoró.

Y espérense, por vez primera se tuvo un sismo en Suelo Matamorense.

El Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, se deshizo de dos funcionarios estatales “Egiedistas”, el Auditor y el titular del Poder Judicial.

El Presidente Municipal de Suelo Neolaredense ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, catapultó a la tierra que gobierna con noticias de ocho columnas al ser sede de la reunión de gobernadores fronterizos, y con visitas frecuentes del Mandatario Tamaulipeco.

En cambio Suelo Riobravense no ha sido merecedor de una atención por parte de Francisco, que se lo brinca debido a su mala relación con el Presidente Municipal JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

El Alcalde de Suelo Matamorense JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, estuvo novedoso al sacar al programa “Heroica al 100”, con los cuales recorrió lo cuatro puntos cardinales del municipio no solo para informar de sus primeros 100 días de Gobierno sino también de los futuros 100.

Y además Matamoros tuvo sus festejos por su aniversario.

Y la más buena: Su playa volvió a tener su nombre original “Bagdad” y no “Costa “Azul” como la bautizó la entonces Alcaldesa LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ.

Aunque su camellón principal llevará el nombre del desaparecido RIGO TOVAR.

De verdad que enero estuvo para llorar ya que llegó como Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica el súper odiado DONALD TRUMP, y el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO les mandó como regalo a JOAQUÍN GUZMÁN LOERA, el famoso “Chapo”.

Enero trajo un bálsamo para la administración estatal panista en Suelo Riobravense, ya que llegó a la Oficina Fiscal del Estado la respetada señora ROXANA GÓMEZ, que también en un santiamén llenó el vacío estructural, partidista y político que no pudo llenar el Gerente General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, RAÚL GARCÍA VIVIAN.

En instalaciones de la Universidad Autónoma de Tamaulipecas se dieron acciones anti-sociales, una de sus unidades académicas fue tomada por porros.

El Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO, cortó por lo sano al llevar clases extra muros y ha sabido capotear bien el temporal.

En Nuevo León se detuvo, aunque solo por unas horas, al gobernador saliente RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ, que pareciera era el golpe de timón del bronco e independiente Gobernador JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, pero no.

Los Tamaulipecos esperan con ansia que EGIDIO TORRE CANTÚ, pague las que hizo.

Se han cumplido cuatro meses del nuevo gobierno estatal que encabeza FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, que aparte tuvo tres meses de aprendizaje después de su contundente triunfo el pasado 4 de junio y los Tamaulipecos no ven el anhelado cambio.

Se fueron y se fueron, pero parece que estamos en las mismas.

Francisco no tiene la varita mágica para de un solo golpe darle un giro a las cosas, pero por lo encendido de su discurso en campaña de esperaban resultados en forma inmediata que nomás no se observan, se miran, se palpan, se sienten.

¿Cuánto tiempo más tendrán que esperar los Tamaulipecos para volver a tener su estado tranquilo, confiable y seguro?

Nada más Usted tiene la palabra señor Gobernador.

Los Tamaulipecos confiaron en Usted, no les falle, no los olvide, no los haga a un lado, no los desprecie.

Veremos que nos depara Febrero.

Por lo pronto inicia bien, porque este primero de febrero cumple años el presbítero DANIEL ALBERTO ROMERO BARRERA.

Un monumental abrazo y que vengan muchos más.

TERMINAMOS PERO VOLVEREMOS…D…M…

