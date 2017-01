FMVZ, un eterno cacicazgo

Por: Jorge Alonso Infante El Día Lunes 30 de Enero del 2017 a las 22:38

En días recientes leía notas informativas y veía videos subidos en las redes sociales, los cuales relataban y daban cuenta sobre los acontecimientos de la reciente elección de nuevo director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UAT. No tan sorprendido pero sí con un dejo de tristeza era testigo de que todavía siguen manejando esa facultad a placer de los intereses de unos cuantos. La que en algún momento se llegó a considerar como una de las mejores escuelas de su tipo en Latinoamérica, con estas acciones ahora solo muestra el por qué se devaluó tanto. Con esto no digo que no existan excelentes trabajadores, docentes, alumnos y algunas instalaciones muy buenas, pero si dejo en claro que es lamentable que sigan politizando la educación y que se siga manejando acordé a intereses de grupos y personajes que solo buscan el bien de ellos y no de la institución.

¡Caramba! Como carajos quieren que en este país avancemos si en instituciones educativas supuestamente democráticas siguen manteniendo estas prácticas por demás ridículas y anacrónicas. No me salgan con que esto es democracia y parte de un proceso justo o que existió un consenso generalizado, porque ¡no ma…!!!

En verdad pensaba que los aprendizajes de los días del sorteo truculento de Veterinaria habían pasado, en donde los “perros” pintaban casas, le hacían de meseros en fiestas privadas, trabajaban en ranchos de los directivos y sus cuates de a gratis, la fuga de cerebros y grandes talentos…pero bueno, por lo visto siguen metiendo las manos aquellos quienes impulsaron estas prácticas. Y que quede claro que esto nada tiene que ver con la persona que recién nombraron sino más bien con el podrido sistema en el cual se desenvuelve. Estaría muy interesante preguntarle al regidor Arizpe ¿qué piensa al respecto? dado el caso que ha sido un personaje que ha gustado de alzar la voz y “defender” los intereses ciudadanos en el cabildo victorense y que ahora le brota lo digno cuando en los tiempos cuando él claramente manejaba las riendas de esta facultad y otras, fue cuando todas estas trapacerías florecieron.

Empezar a relatar muchas de estas perversas anécdotas sería algo de nunca acabar, así es que aún y cuando muchas conozco no me meteré en honduras, aparte, aquellos amables lectores que han seguido mis columnas, saben que no suelo ser alguien que se enfoqué en el chisme, aunque muy jugoso y apetitoso esto sea para muchos y eleve considerablemente el número de lectores.

El caso es que es triste ver que el tiempo pareciera haberse congelado y en el caso de veterinaria, ver que su proceso “democrático” es para ellos, lo que Fidel Castro fue para Cuba.