China se abre a México

Por: Jorge Lera Mejía El Día Lunes 30 de Enero del 2017 a las 22:29

Las relaciones diplomáticas mundiales ante el arribo del polémico Donald Trump, han venido trastocándose en cuestión de horas. Primero México tuvo un extrañamiento con Canadá al pronunciarse su Primer Ministro a favor de relaciones bilaterales con EE.UU. de acuerdo a sus propios intereses, dejando a su aliado mexicano solo ante la renegociación del TLCAN.

Ayer el Primer Ministro de Israel, hizo la misma grosería a México, al reconocer lo grandioso que era la idea de Trump de construir un muro, ya que a ellos les ha dado resultado con el Líbano.

Por otra parte, ahora entre EE.UU. y China. El pasado lunes el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, advirtió que Washington presionará a Pekín si ve amenazados sus intereses en las disputadas aguas del mar de la China Meridional.

China reclama casi un 90% de dichas aguas en el océano Pacífico, en especial las islas Spratly, una zona cuya soberanía, o parte de ella, reclaman también Filipinas, Vietnam, Taiwán, Malasia y Brunéi.

Por otra parte, en relación con Mexico, la Embajada China desde diciembre de 2016, ofreció una alianza comercial con México, ante la salida de EE.UU. del TPP y el rompimiento con el TLC.

Así el embajador chino Qiu Xiaoqi, asegura que su país es una de las naciones con las cuales México cuenta para establecer lazos comerciales.

De acuerdo con el embajador, China podría incrementar la cooperación con México para el desarrollo pleno de ambas naciones y dijo que está convencido de que la colaboración fortalecerá a las dos economías.

Sin embargo habrá que hacer aquí algunas precisiones, con el absoluto respeto a la soberanía de China y sus representantes en México.

<< Cuándo Mexico sea más competitivo, pague mejores salarios, y logre remontar exportaciones a China por más de 250 mil millones de dólares anuales de productos con valor agregado con mayoría de contenido nacional, equilibrando con importaciones desde China sin déficit crónico comercial, entonces convendrá abrirnos hacia China.

Por lo pronto debemos eliminar el contrabando ilegal de mercancías chinas, que inundan al país y golpean vía dumping a los productos mexicanos (productos importados subsidiados por gobierno Chino a precios con salarios de miseria).

México deberá aprender esa dura lección, no se trata de sacar un clavo por medio de otro clavo >>

Por ello, México debe fortalecer su propio Mercado Interno, fortalecer el poder adquisitivo de la mayoría de trabajadores y campesinos en la línea de pobreza (50% de mexicanos), ser autosuficiente en alimentos, aumentar sus marcas y patentes propias, desarrollando más y mejor tecnología.

El mundo está cambiando, y México ya no debe experimentar en mercados externos dominantes, México debe consolidar su comercio exterior con sus países Pares.

Los acuerdos que debemos impulsar y consolidar, son bajo el liderato de México y toda América Latina. Sin el EUA de Trump, y dejando que Canadá reconsidere su postura separatista y egoísta bilateral.

Por último Peña Nieto debe abandonar las posturas recaudatorias contra la mayoría pobre y clases medias mexicanas, retomando la autosuficiencia de energías limpias y baratas, produciendo sus propias gasolinas, decretando el No a los Gasolinazos.

Afirmo esto, porque hoy lunes, Meade de la secretaría de Hacienda, volvió a declarar que ya se preparan para el segundo gran Gasolinazo de este año, pero dice que "nos dolerá mucho" ya que será de apenas de un 8% promedio. Ah, pero nos consuela con la propuesta que se harán estímulos fiscales y se reforzarán programas sociales. Por favor colega economista del ITAM! No se dan cuenta que los mexicanos NO ESTAMOS DE ACUERDO?

Retropeladen (sic) esta absurda idea de subir los precios y reconozcan su grave error por favor, las cosas no están para menos. Ya no nos convencen! Basta de mentir al pueblo. No al Gasolinazo. Ya! No despierten al México Bronco!

Lo que deben de proponer y pronto. Es una auténtica renovación moral a través de la cruzada nacional contra la inseguridad, corrupción e impunidad.

Es tiempo de México y de los mexicanos de bien...