Encabezará Cabeza de Vaca Jornada Ciudadana

Por: Alma Niger El Día Lunes 30 de Enero del 2017 a las 21:41

Este martes estará en Nuevo Laredo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, para encabezar la Jornada Ciudadana para la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Dicho evento se celebrará en el Centro Cultural de Nuevo Laredo a partir de las 10 de la mañana, esperándose una asistencia de unas 800 personas. Al acto se ha invitado a representantes de toda la sociedad civil a fin de que presenten sus propuestas en los rubros de “Seguridad Ciudadana”, “Bienestar Social” y “Desarrollo Económico Sostenible”, que serán los temas que se abordarán en esta jornada. Cabe señalar que este tipo de eventos se han estado realizando a lo largo y ancho de la entidad por parte del mandatario estatal, a fin de captar todas las voces ciudadanas e incluirlas en su programa de trabajo, y en esta ocasión le toca a Nuevo Laredo. Sea pues.

ENTREGARÁN TARJETAS DE BECAS

A partir de este miércoles se empezarán a entregar las tarjetas bancarias a los becados por el gobierno municipal. Así lo anunció el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar en su ya tradicional conferencia de los lunes. Dijo que los primeros en recibir las tarjetas serán los alumnos de Educación Especial y de Excelencia, y ya después los demás. Comentó que se tiene ya la primera remesa de 5 mil tarjetas, mismas que se tuvieron que ir a recoger a Monterrey, toda vez que el banco (en este caso Banorte) estuvo retrasando mucho dicha entrega. Será en el Polyforum La Fe a partir de las nueve de la mañana del miércoles cuando se empiecen a dar los plásticos, recordándose que estos tendrán los recursos correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y enero. Sea pues.

NADA EMPAÑARÁ RELACIÓN DE LOS 2 LAREDOS: RIVAS

El Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, dejó muy en claro que pese a la camorra que está lanzando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre México, esta situación no afectará en nada las relaciones de los Dos Laredos, mismas que aseguró son más estrechas que nunca. Rivas dijo que no habrá cancelación alguna de parte de la comitiva neolaredense a la tradicional Ceremonia del Abrazo, indicando que la relación de los Dos Laredos es totalmente ajena a la postura del mandatario estadounidense, y que así lo han expuesto también las autoridades de la vecina ciudad encabezadas por Pete Saenz. Y claro que así es, pues no por las locuras de Trump vamos a dejar de hablarnos con nuestros primos. Recordemos que los Dos Laredos son prácticamente una misma ciudad.

EN MARCHA PUENTE VEHICULAR

Con una inversión de poco más de 43 millones de pesos se puso en marcha este lunes por la tarde la construcción de un puente vehicular en el peligroso crucero del Segundo Anillo Periférico y el Bulevar Canseco. Ahí el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, acompañado de integrantes de su Cabildo, dio el banderazo de arranque a dicho proyecto, que se espere quede concluido en la primera mitad de este año. Cabe señalar que esa obra era una de las más pedidas por los habitantes del sector de Reservas Territoriales, pues continuamente hay accidentes en el referido crucero. Igualmente se dio arranque a la instalación de tres mega-postes de luz en tres diferentes sectores al área citada, esto con un monto adicional de 3 millones 375 mil pesos. Sea pues.

PIDE CHUY VALDEZ SE MEJOREN GASTOS

En Junta de Cabildo celebrada este lunes el regidor Jesús Valdez Zermeño hizo dos importantes observaciones. La primera en sentido de que hay personas que acuden a la Presidencia Municipal a solicitar apoyo de medicamentos, y una vez que se les autoriza acuden a las farmacias con las que el Municipio tiene el convenio para surtirlas, y en estas les salen con que no las tienen, que vayan después por ellas, y pues los traen a la vuelta y vuelta, lo que evidentemente no se vale. Chuy Valdez pidió que se exija a esas farmacias contar con suficientes medicamentos y sobre todo de todas las marcas. Asimismo pidió que la gasolina que se surte para el parque vehicular municipal se adquiera en estaciones donde vendan el combustible al precio más bajo, pues se ha estado comprando en algunas donde la venden al precio más caro. En este aspecto cabe citar que el alcalde Enrique Rivas ya había girado precisamente instrucciones en este sentido, buscando evidentemente el mejor ahorro posible.

REGIDOREANDO

Tanto la primera síndica, Dorina Lozano Coronado, como el regidor Gerardo Peña Maldonado, iniciaron una entrega de cobijas a personas de bajos recursos de sus respectivos sectores. Se trata de un apoyo adicional que ambos consiguieron en el Municipio, obviamente bajo la autorización del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar. Bien por ello, sobre todo porque apenas viene lo bueno en cuanto al frío… Mis respetos para la regidora Adriana García Sanmiguel, toda vez que ella es de las primeras en llegar a su cubículo de la Sala de Regidores, casi todos los días. Y casi siempre está en su lugar al pendiente de quien requiera su apoyo… Y en la Junta de Cabildo de este lunes todo fue de que la regidora Raquel Guajardo Maldonado diera un informe de sus actividades, para que otros regidores hicieran lo mismo. Copiones.

BUEN TRABAJO EL DE ILIANA MEDINA

De reconocerse el gran esfuerzo que está haciendo la Secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García, sobre todo tomando en cuenta que su dependencia abarca seis áreas, y cuando no se presenta una bronca en una, se presenta en otra. Caso concreto fue el retraso de las tarjetas bancarias de las becas municipales, que fue bronca del banco, pero de buenas que ya se arregló. Así que a Iliana cuando no le llueve le llovizna, aparte de que trae encima también a varios regidores que no la quieren, y en este aspecto hay una regidora que ya la agarró de su puerquito, más que nada porque la ve como una posible contendiente para una diputación local en el 2019, siendo que Iliana ya aclaró que no pretende cargo alguno.

LO ÚLTIMO

César Johnson Villarreal fue designado por el Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar como nuevo Comisionado de Box y Lucha Libre en Nuevo Laredo. Muy acertada dicha decisión, pues si alguien sabe de esos temas es el amigo César… También el alcalde Enrique Rivas puso en marcha los Talleres de Oficio, que tanto beneficio generan en personas que se encuentran desocupadas y buscar salir adelante. Bien por ello… Que dice el estúpido vocero de la Casa Blanca que ir a Estados Unidos es un privilegio, no un derecho. Jajajaja ahora resulta que ir a dejarles mis dólares es para mí un privilegio, jajajaja… Y para finalizar la clásica adivinanza. ¿Quién es el director de una oficina municipal que está a punto de ser denunciado por acoso sexual? Y es que ya es mucha la indecencia que trae con una de sus subalternas. Con razón dicen que es “de General Terán” el desgraciado.

