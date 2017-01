Invita UAT al Concurso Estatal Juvenil de Cuento y Poesía

Por: Mesa de Redacción El Día Lunes 30 de Enero del 2017 a las 15:34

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas, a través de la Dirección de Difusión Cultural, expidió la convocatoria para la edición 2017 del Concurso de Cuento y Poesía “Juan José Amador” en el que podrán participar los jóvenes menores de 25 años que residan en el estado de Tamaulipas.

El certamen convocado cada año por la UAT, otorgará un primer lugar de 18 mil pesos en efectivo y diploma por género (cuento y poesía).

El concurso está abierto a partir de la publicación de la convocatoria para cerrarse el 31 de marzo del año en curso.

En el género de Cuento, los textos deberán ser de un mínimo de diez cuartillas y máximo de 20 (escritas en computadora, letra negra, Arial, doce puntos, interlineado 1.5).

En Poesía, la extensión mínima será de tres cuartillas y máxima de diez, con las demás características ya señaladas.

Cada trabajo será firmado con un seudónimo, pero en un sobre cerrado deberán anotar: seudónimo utilizado, nombre completo del autor, título del trabajo y género al que pertenece. También deberá traer el domicilio particular, teléfono, correo electrónico y ciudad.

Los trabajos enviados deberán ser inéditos y escritos en español con original y dos copias. Se podrá participar solo en alguno de los dos géneros.

Además, los concursantes podrán incluir más de un trabajo por participación con la finalidad de cumplir con la extensión mínima requerida.

Los textos deberán enviarse a: Concurso de Cuento y Poesía Juan José Amador 2017, Edificio de Difusión Cultural, Centro Universitario Victoria, Cd. Victoria Tam., CP 87149.

Los fallos del jurado serán inapelables y se reserva el derecho de otorgar menciones honoríficas. Lo no previsto será resuelto por el jurado y no se devuelven originales, basta que el trabajo no cumpla con un requisito para ser descalificado.

También refiere la convocatoria que los ganadores de primeros lugares en ediciones anteriores del certamen, quedan inhabilitados para concursar.

Respecto a la convocatoria emitida, se puede consultar en el sitio de Facebook: difusionculturaluat y para informes o cualquier aclaración se puede llamar al teléfono (834) 318 1717, extensión 2694.