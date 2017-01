Gobierno que escucha no falla

Por: Jorge Alonso Infante El Día Domingo 29 de Enero del 2017 a las 22:32

Se han estado llevando a cabo reuniones regionales en todo el territorio Tamaulipeco para congregar a la ciudadanía interesada en participar en la conformación de un plan maestro de desarrollo para nuestro estado. Aun cuando esto no es nuevo, si hay que recalcar que no siempre se toma en cuenta a la ciudadanía de esta manera, integrarla así, es algo que siempre dará dividendos y que beneficia a la comunión entre la administración pública y ciudadanía. Tuve la oportunidad de ser invitado y participar en una de las mesas de trabajo, en donde se expusieron propuestas, críticas, peticiones así como una interacción dinámica entre los miembros de los distintos sectores ciudadanos y los representantes gubernamentales.

Siempre que un gobierno le apuesta a escuchar a la ciudadanía, gana, espero que esto no sea solo algo pasajero o un acto de simulación como muchas veces suelen ser; como un Tamaulipeco interesado por el desarrollo sustentable y el bienestar de mi adorado estado, siempre apoyaré a toda aquella causa que genuinamente busque lo mejor para la ciudadanía. Se hizo bien en su momento en la capital del estado y ahora el gobierno convoca a los Tamaulipecos a participar activamente por el bien de todos. Platicando con algunos organizadores de estos eventos, me comentaron que existe una real intención de no solo dar seguimiento puntual a todas las propuestas sino buscar involucrar a la ciudadanía al momento de llevarlas a cabo.

Se avecinan momentos de gran tensión e incertidumbre por el contexto nacional e internacional y no hay mejor manera de enfrentarlos más que todos juntos, en concordia y con una visión clara de lo que se quiere. Nunca me cansaré de decirlo y repetirlo, vivimos en un gran estado y en una gloriosa nación.

Nunca es tarde

Nunca es tarde para que el sentido patriota brote en muchos de mis hermanos mexicanos y realmente espero que no sea algo de momento o por tendencias o moda del momento sino un momento en que nos demos cuenta de todo lo que valemos y todo lo que juntos podemos hacer. Para aquellos que me conocen saben llevo años teniendo como protector de pantalla de mis computadoras y aparatos celulares a una imagen de nuestra bandera nacional. Curiosa y tristemente muchas veces era causa de burla, “que patriota me saliste” me decían muchos. Espero que ellos y todos aquellos que en un momento se les olvidó que vivimos en una maravillosa nación por la cual tenemos que velar, juntemos ese sentir nacionalista y actuemos por el bien de nuestra patria.

Orgullo Tamaulipeco

Una especial felicitación a una hermosa mujer que nos representó en el concurso de Miss Universo y que mostró nuestro traje típico al mundo que observaba. Lo hizo extraordinariamente, a ella y todos los que colaboraron para tener esos logros, mi más sincero respeto y felicitación. ¡En hora buena Kristal Silva!