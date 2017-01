Tradición única en la región

Por: Benito García Islas El Día Domingo 29 de Enero del 2017 a las 18:54

Vaya que es un fenómeno esperanzador lo que sucede con Tamaulipas y Texas, nuestros “primos” del Valle de Texas, ni se dan por enterados de la actitud misoginia de Trump, trae a México como blanco de sus infamias, tiende lazos de amistad con México y especial con los tamaulipecos.

Los texanos recibieron como invitado especial a nuestro gobernador Francisco García de Vaca, al celebrar su Festival de los Cítricos, y por ende orador oficial del evento, donde el ejecutivo estatal se basó en las bondades de una tradición única en la región.

El mandatario tamaulipeco, llamó a cerrar filas a los líderes de ambos lados de la frontera de Tamaulipas y Texas, a fortalecer los lazos culturales y comerciales “que durante generaciones han hecho única a esta región”.

Dijo que aún cuando vivimos momentos difíciles, donde la situación y las circunstancias no son fáciles entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, “en lo particular él, no puede esperar a que ambas naciones definan los proyectos conjuntos.

“Nosotros nos complementamos una a la otra, que no somos una amenaza, las comunidades fronerizas son aliados y sus economías se integran, “nos fortalecemos cada vez más, y aquellos que piensan que la situación económica entre ambos países hacen que se pierdan empleos están muy equivocados”.

El optimismo de Cabeza de Vaca, hace pensar que el presidente Peña Neto, actué como estadista, el no contestar ofensas le fortalece, al contrario de lo que declara Trump, debe destacar los beneficios que el TLC le ha producido a los EUA, entre ellos, contrario a lo que el dice (Trump), ha disminuido la tasa de desempleo, en la pasada administración de Obama bajó considerablemente, entre otras cosas.

Por cierto, Una jueza federal, bloqueó parcialmente la orden ejecutiva migratoria del presidente Donald Trump y prohibió deportar a los inmigrantes de siete nacionalidades detenidos en Estados Unidos.

La jueza Ann Donnelly, de la Corte Federal Distrital de Brooklyn, determinó que acatar las órdenes ejecutivas de Trump podría provocar un “daño irreperable” en los inmigrantes, muchos de los cuales han recibido visas o estatus de refugiados.

El fallo de la jueza Donnelly no incide sobre la decisión del gobierno de Trump de suspender la entrada de los inmigrantes, solo su deportación.

Cambiando de tema le informamos que, al conmemorar el 191 aniversario del decreto número 12 que concede a Matamoros su nombre, el alde, Jesús de la Garza Díaz del Guante, ratificó su compromiso de recuperar el impulso de prosperidad, paz y bienestar para honrar nuestro origen y para ser leales al interés colectivo.

Ante familias matamorenses, -nativas y por adopción-, el presidente municipal, destacó “la generosa entrega y los valores de nuestros antepasados, que son sin duda un patrimonio muy fuerte y un orgullo forjado al calor de una gran historia que hoy recordamos”.