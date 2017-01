Más cambios y el otro “no” de Laura Zarate

Tras la designación de Arturo Sanmiguel Cantú como nuevo Jefe de la Oficina Fiscal del Estado, el cual era uno de los cargos más esperados, ahora vienen los cambios en las demás dependencias. Se espera que esta semana se den algunos más en las Oficialías del Registro Civil, algunos Juzgados, la Jurisdicción Sanitaria, la Universidad Tecnológica, el ITAVU, entre otros. Por cierto que se había dicho que le ofrecieron la titularidad del ITAVU a la ex diputada local, Laura Zarate Quezada, pero ahora nuevamente le salieron con que siempre no, que no era la jefatura, que era un cargo de “segundona”, por lo que Laura lo rechazó, tal y como previamente rechazó también una Oficialía del Registro Civil. Y hace bien porque la verdad es que no tiene necesidad de que anden jugando con ella.

CARAVANAS DE SALUD Y DE CULTURA

El programa Caravanas de Salud estuvo este sábado pasado en la colonia Voluntad y Trabajo 3, donde se benefició a muchas familias con consultas generales, vacunación, toma de presión arterial y diabetes además de exámenes de papanicolaou, consultas psicológicas nutrición y asesoría de atenciones para personas con discapacidad, y otras adicionales como corte de cabello. Estas campañas son auspiciadas por la presidenta del Sistema DIF Nuevo Laredo, Adriana Herrera Zárate. Asimismo este domingo se llevaron a cabo las Caravanas Culturales en la colonia Constitucional, donde hubo mucha diversión. De esta forma el gobierno municipal sigue ofreciendo variados servicios a la comunidad.

CONFIA LIDER DE LA ONMPRI EN LA RECUPERACIÓN

El sábado estuvo en Nuevo Laredo la diputada local y presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priístas, Susana Hernández Flores. Ella vino a encabezar un evento denominado Ciclo de Conferencias que la ONMPRI ha iniciado en coordinación con el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), y que tiene como finalidad apoyar a las mujeres priístas a capacitarse, y a la vez irse preparando para la próxima contienda electoral, en la que el sector femenil espera del tricolor espera tener un buen papel. Precisamente la hermana del ex gobernador Eugenio Hernández Flores dijo que si bien es cierto que el Partido Revolucionario Institucional actualmente es oposición, esto es circunstancial y no es para siempre, asegurando que el PRI habrá de recuperar el poder más adelante y la elección del 2018 será el primer paso para ello. ¿Será? Ya veremos.

LOS HERMANOS ABDALA COMO CONFERENCISTAS

Por cierto que el evento organizado por la ONMPRI y el ICADEP tuvo buen éxito, pues se llenó el salón donde se llevaron a cabo las tres conferencias, mismas que fueron impartidas por la diputada federal Yahleel Abdala Carmona con el tema “La Responsabilidad de las Mujeres en la Actualidad”; el empresario y hermano de Yahleel, José Manuel Abdala Carmona, con “Tu Imagen en Redes Sociales” y Nayeli Gómez Ramos, presidenta del ICADEP, con “Importancia de la Participación Política de la Mujer”. En el acto destacó la asistencia de la ex alcaldesa Antonia Mónica García Velásquez; la dirigente local de la ONMPRI, Ana Laura García de Anzaldua; la regidora Marina Arechiga Guajardo y la secretaria general del comité municipal del PRI, Baudelia Juárez García, entre otras personalidades femeninas del tricolor.

COCA COLA LE QUIERE LLEGAR A LOS LATINOS

Conscientes de las pérdidas que pueden sufrir, sobre todo en el mercado mexicano, el cual les deja millonarias ganancias, la empresa Coca Cola ha lanzado un video en el que se resalta el orgullo latino. Incluso han elaborado nuevas latas de su producto con los apellidos hispanos, y que permiten tatuarse dichos apellidos. Sin duda una gran inversión lo que está haciendo Coca Cola con esto, pero cuyo principal objetivo es contrarrestar las campañas que ya se han empezado a orquestar en contra de la compañía, sobre todo porque el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es inversionista de la misma. Y dado a que Trump está en contra de los mexicanos, lógicamente los mexicanos pretenden boicotear el consumo de Coca Cola, y así evitar que Trump se siga haciendo más rico. Por eso la empresa responde con la campaña denominada “Por el Orgullo de ser Latino”.

¡37 KILOS MENOS CON SOLO DEJAR DE TOMAR COCA COLA!

Hablando de Coca Cola, hace unos días me encontré con el buen amigo Agustín de la Rosa, a quien lo noté visiblemente delgado. Le pregunté si se había puesto a dieta y simplemente me contestó que dejó de tomar Coca Cola, que ya lleva más de un año y que con eso, y un poco de ejercicio, ha logrado bajar ¡37 kilos en dos años! Yo recuerdo que Agustín, quien es ampliamente conocido en el ámbito beisbolístico, hijo del entrañable cronista deportivo, Don Agustín de la Rosa, estaba muy pesado, y la verdad ahora se ve bien. Y bueno esto es una clara muestra de que la Coca Cola engorda, dado a los altos niveles de azúcar que contiene. Así es que si hay quienes les valga gorro que Trump sea accionista de dicha empresa, cuando menos deberían dejarla de tomar por salud. Yo me voy a unir a ese reto.

CAMPAÑA “UN DÍA SIN MEXICANOS EN USA”

A través de las redes sociales se ha lanzado una campaña denominada “Un Día sin Mexicanos en USA” que tiene como finalidad el evitar acudir a Estados Unidos a realizar compras, visitas o a trabajar (esto enfocado a quienes viviendo en la frontera de México, cruzan a diario a jalar allá). Dicha campaña está programada para el 5 de febrero, fecha en que festejaremos en México el Centenario de la Promulgación de la Constitución Mexicana. Hay gente que se está tomando muy a pecho este movimiento, como igualmente hay quienes desde ya dejaron de cruzar a Estados Unidos, en inconformidad por las acciones emprendidas contra México por parte de Donald Trump. Veremos cuanta gente en sí participa en esta campaña, aunque cierto estoy que no van a faltar los apátridas y los clásicos malinchistas y sobre todo gente que solo piensa de manera individual y no colectiva, que estén desde ese día temprano haciendo fila para cruzar al lado americano.

LO ÚLTIMO

Una vez más que se oficialice que Imelda Sanmiguel Sánchez es la nueva presidenta del comité municipal del PAN en Nuevo Laredo, se llevará a cabo una reunión en la que se definirán los puestos de la nueva mesa directiva. Y es que hasta el momento todos los que se registraron no tienen cargo alguno. Será la propia Imelda quien haga las propuestas, y los mismos integrantes decidirán si las aprueban o no. Sea pues… El Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar, anunció que se busca un acuerdo con concesionarios de camiones urbanos para establecer una nueva ruta que cubra todo lo largo de la Carretera Aeropuerto, pues hay muchas empresas transportistas en el área que requieren dicho servicio para sus empleados… ¿Quién es la regidora a la que le dicen “La Patita Fea”?, en clara alusión al hecho de que sus compañeras no la quieren. Y no la quieren porque simple y sencillamente no se deja querer, y últimamente se ha mostrado muy huraña, muy apartada, muy “no necesito a nadie”.

