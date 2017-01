Juan Diego Covarrubias, dedicado al montaje “El fantasma en el espejo”

México, (Notimex).- El actor Juan Diego Covarrubias dijo que le agrada la reacción de pánico que tienen los asistentes a la obra “El fantasma en el espejo”, que estrenará temporada el 3 de febrero en el Foro Cultural Chapultepec.

“El montaje es como mi bebé, porque sin duda no ha sido nada fácil, le he agarrado mucho cariño a esto, pues las cosas que te cuestan más trabajo son las que valoras más, como dicen: si no sudaste, no sirvió”, dijo.

Agregó en entrevista que este proyecto de terror el elenco lo ha hecho muy suyo.

Asimismo, platicó que no ha vivido ninguna situación paranormal, pero es algo que le gustaría experimentar.

“Soy muy curioso en ese aspecto, he querido ver a alguna niña perdida, dicen que no hay teatro sin fantasma, yo honestamente no he visto, pero soy un poco miedoso”, mencionó.

Finalmente, el protagonista de la telenovela “De que te quiero, te quiero”, aclaró que está enfocado al ciento por ciento en esta puesta en escena.