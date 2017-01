Fernando de la Mora pide abrir el corazón a cualquier género musical

El cantante exhortó a la población a no encasillarse en un solo tipo de música y abrir el espíritu para gozar de todos los géneros, porque en todos hay buenas canciones

El Día Sabado 28 de Enero del 2017

México (Notimex).- El cantante Fernando de la Mora exhortó a la población a no encasillarse en un solo tipo de música y abrir el espíritu para gozar de todos los géneros, porque en todos hay buenas canciones.

Expresó que hay personas que opinan que en cierto ritmo puede que no haya nada bueno, pero eso no significa que a nadie le guste, por lo que cree que con que una persona se emocione, "no tienes derecho a menospreciar la música".

"Banda, reggaetón, grupero y todo ese tipo de temas están bien, lo que no es correcto es que sólo escuchen eso, está padre que gocen con lo nuevo, pero abran su corazón a todos los géneros, que han emocionado a muchas generaciones, se van a sorprender de las joyas que se van a encontrar", puntualizó.

En entrevista con Notimex aseveró que siempre ha visto el panorama musical complejo, incluso en la época cuando iniciaba su carrera.

"Cuando nací, surgía el rock ácido, progresivo, piezas que no comprendían mis padres y probablemente era de las épocas más difíciles, pero la pasamos re bien, tuve enseñanzas enormes", platicó.

De la Mora se dijo fan de grupos como The Who, Led Zeppelin y Deep Purple, alineaciones que consideró de las grandes que edificaron el panorama artístico a principios de los años 70 y que le abrieron puertas a bandas como Queen.