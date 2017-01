Ley de Seguridad Interior es prioridad para diputados: Guevara Cobos

Con ella se motivará a las fuerzas armadas para cubrir el trabajo que han estado desempeñando en beneficio de los tamaulipecos, dijo el legislador federal, Alejandro Guevara

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Sabado 28 de Enero del 2017

La Ley de Seguridad Interior y el Mando Mixto Policial, es una prioridad para la Cámara de Diputados, manifestó el legislador federal Alejandro Guevara Cobos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Ley de Seguridad Interior y el Mando Mixto Policial, es una prioridad para la Cámara de Diputados y será aprobada en cuanto se inicie el periodo ordinario, manifestó el legislador federal Alejandro Guevara Cobos.



Señaló que con la Ley de Seguridad Interior se motivará a las fuerzas armadas, para cubrir el trabajo en materia de seguridad que han estado desempeñando en beneficio de todos los tamaulipecos.



El secretario en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, explicó que es tiempo de formar a los policías estatales y los policías municipales, que se requieren para brindar la seguridad que requieren los tamaulipecos.



Expuso que el primero de febrero inicia el periodo ordinario de la Cámara de Diputados, en el que se trabajará de forma conjunta para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, en beneficio de todas las fuerzas armadas que trabajan por los tamaulipecos.



“Regular jurídicamente todo lo que ellos están haciendo, es una Ley con la que jurídicamente puedan tener toda la protección, que lo que están haciendo sea amparado y marcado en la Constitución y en todas las leyes anexas que emanan de ella”, explicó.



Comentó que se ha trabajado en diversos foros, diálogos entre senadores y diputados, “se están manifestando las convergencias de todos ellos en las cuatro propuestas que están en el aire, para que al final de cuentas tener una propuesta que dictamine la Cámara de Diputados y después se apruebe en la Cámara de Senadores”.



Guevara Cobos reconoció que han surgido inquietudes de la izquierda, quienes no tienen claro el estado de ánimo del Ejército de la Secretaría de Marina con respecto a la Ley de Seguridad Interior, por el trabajo que realizarían en estados como Michoacán y Guerrero.



“Algunos de ellos han pedido que las fuerzas armadas se retiren porque no es su labor, nos queda claro que no es su labor, pero también nos queda claro que en este momento no hay quien nos pueda dar seguridad y prosperidad a los tamaulipecos, si hiciéramos una encuesta pedirían que el Ejército y la Marina sigan en Tamaulipas”, agregó.



Afirmó que los legisladores federales tamaulipecos harán equipo con el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y senadores, presidentes municipales, sin importar partidos ni colores, para trabajar en el combate a la inseguridad en la entidad.



“Estamos trabajando todos juntos, señalando lo que está bien en el Estado y donde estar mejor, con el fin de que reamente pueda haber seguridad y paz para todos los tamaulipecos”, puntualizó el legislador federal, Alejandro Guevara.