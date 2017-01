Aplazan aumento a la tortilla en el sur de Tamaulipas

Por: Carlos Juárez/Ciudad Madero El Día Viernes 27 de Enero del 2017 a las 19:24

El alza al precio del kilogramo de tortilla de maíz fue aplazado hasta el mes de febrero, debido a que la Profeco y la Subsecretaría de Economía solicitaron argumentos para sustentar el incremento

Autor: Max Peñaloza

Ciudad Madero, Tamaulipas.- El alza al precio del kilogramo de tortilla de maíz fue aplazado hasta el mes de febrero, debido a que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Subsecretaría de Economía solicitaron argumentos para sustentar el incremento, señaló el apoderado legal de la Federación de Tortilleros en el sur de Tamaulipas y norte de Veracruz.

Manifestó que ante la intervención de las autoridades retrasaron el aumento, "hicimos el planteamiento del costo de producción del kilo de tortilla, lo presentamos ante las autoridades pertinentes, estamos a la espera de que en los próximos días se fije ya el precio, que seguramente va a oscilar entre los 16 y 17 pesos, estamos todavía en ese rango”, indicó.



Explicó que fue ante Profeco y la Subsecretaria de Economía en la sede Tampico, donde dieron la explicación.



Añadió que aún y cuando sustentado la solicitud de aumento, el alza en el precio se tiene que dar, pues ya están resintiendo el incremento de los insumos como agua, luz y combustible, pues los tortilleros no están registrando ganancias.



“No es a capricho sino es una alza debido al incremento de la gasolina y de los costos, por consiguiente todo esto genera un incremento en el costo de producción, entonces básicamente lejos de tener una ganancia", manifestó.



Puntualizó que al no estar registrando ganancias, están a la espera de que se avale el nuevo precio de la tortilla, pero aunque no se les dé luz verde lo harán, quedando entre los 16 y 17 pesos por kilo.