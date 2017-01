Tres escenarios y un gran ausente

Por: Ana Luisa García El Día Jueves 26 de Enero del 2017 a las 22:11

1.- Ayer hubo eventos en los que tradicionalmente se cuenta con la presencia del gobernador en turno, tal es el caso de la toma de posesión de la nueva directiva de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, un punto geográfico de gran interés del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca, pero no asistió. También estaba considerada su presencia en el evento del Polyforum de Victoria, donde se instalaron mesas de trabajo de participación ciudadana con el tema del Plan Estatal de Desarrollo.

Y el tercero consistió en el evento que año con año celebra la administración estatal con el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, donde se premiaron a burócratas con antigüedad, ahí estuvo representado el Jefe del Ejecutivo por el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos y al frente de las bases la dirigente Blanca Valles.

Se nos ocurre que los gobernadores seguramente estuvieron concentrados en el centro de poder, en la ciudad de México, luego del “twitazo” de Trump, que puso en movilización a todos los organismos con presencia pública, partidos políticos, legisladores, líderes empresariales, en otros, para desde sus trincheras asumir posturas frente al enemigo. Es la única respuesta lógica que encontramos ante estas tres grandes ausencias.

2.- En el tema de municipios inteligentes, hay 20 en el país, ahora Nuevo Laredo toma la delantera en Tamaulipas al ser el primero en incorporar esta modalidad que trae como resultados inmediatos, rapidez, ahorro y comodidad para los ciudadanos al tramitar algún pago o gestión ante el Ayuntamiento. Esta semana el alcalde Oscar Enrique Rivas Cuellar hizo ante la prensa local la presentación del procedimiento que incorpora las nuevas tecnologías en la atención al público.

Inició su actividad con el pago del impuesto predial y del agua con mucho éxito y se extenderá a todas las actividades posibles en los trámites que competen al municipio. Es una medida que debieran de funcionar en todos los municipios de las grandes ciudades, ahí donde el desplazamiento representa gasto de gasolina o transporte, tiempo, porque además del desplazamiento hay que enfrentar “colas” frente a una ventanilla.

Por lo pronto el Ayuntamiento de Nuevo Laredo se convierte en ejemplo para sus homólogos, con el beneficio de ahorro de papel, frena el incremento de personal, un mejor orden administrativo y contribución al tema ecológico y del medio ambiente.

3.- El emplazamiento del Tribunal Electoral de Tamaulipas de 72 horas para el PRI vence este viernes y consiste en que el Comité Directivo Estatal planteará a la dirigencia nacional el dictamen que los obliga a dar respuesta a la solicitud de Enrique Cárdenas del Avellano de hacer lo conducente para renovar la dirigencia del partido.

Pero además, podrán pasar otras 72 horas (descontando el domingo y quizá el sábado para que el Comité Ejecutivo que preside Enrique Ochoa Reza de una respuesta a través de la Comisión de Justicia Partidaria en base a sus estatutos.

El fallo del Tribunal Electoral de Tamaulipas reencausa el medio de impugnación, de tal suerte que el CEN priista estará obligado a responder algo que desde diciembre Enrique Cárdenas del Avellano gestionó por oficio y que no ha tenido respuesta.

Fuentes allegadas al CDE del PRI consideró que en ese marco de circunstancias el instituto político puede incluso descartarla en base a sus estatutos o bien dar como respuesta el nombramiento de un Delegado Nacional, incluso con funciones de Presidente.

La realidad es que resulta muy delicado el nombramiento del nuevo Presidente del PRI en Tamaulipas, en condiciones de oposición y sin tutor desde el Palacio de Gobierno. Quien llegue, se sentirá con derecho a lograr la candidatura a senador. Y desde luego buscará ser el primero de la boleta, para tener asegurada una curul como segunda fuerza en caso de derrota, algo que se espera dado el panorama actual.

De esa manera el senador(a) tendrá en automático la cancha libre para desplazarse en todo el estado y convertirse en futuro candidato a gobernador en el 2022. Eso, pensando que el PRI perdiera la elección de mayoría, en cambio si la ganara habría dos senadores priistas (un hombre y una mujer) que estarían en competencia por la misma oportunidad electoral.

Esa es la verdadera disputa, protagonizar esa trayectoria en un ambiente casi desierto de oportunidades al ser oposición.

Lo que no puede dictaminar ningún tribunal o autoridad electoral es una designación hecha a satisfacción de las bases, así esté instituido en sus documentos; para eso existe mecánicas de simulación en las que siempre han estado de acuerdo y hoy sin líder al frente algunos grupos quieren cambiarlas en aras de obtener un beneficio personal.

Lo lógico es que el próximo(a) dirigente será alguien ligado al centro; los diputados federales tienen mano y si fuera cualquiera de ellos no hay poder que los obligue a pedir licencia, además de que esa es su fortaleza.

En fin, estamos a horas de tener una respuesta, así sea parcial, es decir sin convocatoria, pero con un fallo del CEN que puede no satisfacer del todo las muchas inquietudes partidarias existentes a lo largo y ancho de Tamaulipas, pero que permita cuando menos reencauzar ese furor con un Delegado capaz de organizar al instituto político.

Es innegable que existe un reclamo generalizado en el estado, para iniciar el proceso de renovación de cuadros en todos sus niveles, aunque hasta ahora sólo sea Enrique Cárdenas del Avellano el que asumió con valor civil ese clamor en los círculos Tricolores. Por cierto el expresidente del CDE del PRI, dos veces diputado federal y exalcalde de la capital, está dispuesto a ir a una segunda instancias, la federal, seguro de que le asiste la razón y en defender sus derechos partidistas.

4.- La COPECOL, organismo nacional, plural, independiente de las filiaciones partidistas de los legisladores locales que la componen, acordó con el consenso de sus integrantes buscar reducir gastos en gasolina, telefonía, material impreso, viajes al mínimo y otros gastos, con el propósito de construir un entorno financiero acorde a las dificultades económicas del país.

De esto dio cuenta Ramiro Ramos Salinas, quien al abundar en el tema se refirió al compromiso de las diferentes Legislaturas locales de asumir una política de suspensión de contrataciones de personal de confianza y honorarios. También mencionó que se acordó intensificar los trabajos para crear los sistemas estatales anticorrupción, para garantizar la transparencia.

Lo anterior suena bien, pero no vendría mal reducir el número de diputaciones plurinominales para dar mayor credibilidad a esa inusual postura de ahorro que la sociedad mexicana está reclamando. Son 14 curules de este tipo de las 36 que funcionan y bajarlas a 7 no sólo representa un descenso en el ejercicio presupuestal, sino una cuestión de equidad al reducir la sobre representación que hoy tienen los partidos mayoritarios y que no cumplen con el objetivo para el que fueron creadas, abrir espacios a las corrientes minoritarias.