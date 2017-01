Autoridad electoral protegerá a menores de edad que aparezcan en spots

México, (Notimex).- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los Lineamientos para la protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, para garantizar sus derechos, integridad e imagen.

Ello, en acatamiento de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ordenó al INE emitir lineamientos para definir el procedimiento a seguir para que, en su caso, puedan aparecer niños o adolescentes en los spots.

En sesión extraordinaria, el consejero Marco Antonio Baños dijo que esas medidas para evitar que niños aparezcan en escenas de violencia, empezarán a aplicarse el próximo periodo de campañas de este año en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.

“Es un hecho que tendrá que haber una especie de consentimiento de los niños para que puedan aparecer en estos spots, en su caso de los tutores, de los padres de familia, de los propios niños”, precisó el también presidente del Comité de Radio y Televisión.

El consejero electoral Baños Martínez indicó que el objetivo central es proteger los derechos de los menores de edad en relación a su aparición en los promocionales.

“Se ha cuidado mucho (…) que no se atentara contra los contenidos de los propios spots, pero al mismo tiempo no se sacrifique la posibilidad de que los niños puedan incluso por sí mismos, optar por aparecer en algún spot cuando alguno de ellos ha sido objeto de alguna situación de bullying, de violencia o alguna situación todavía más complicada”.

Recordó que no solo la Sala Superior sino la Sala Regional Especializada del TEPJF determinaron que los niños no deben aparecer en escenas de violencia, “y nosotros hemos considerado que lo que los partidos deben cuidar (…) que no se induzca, a través de los spots hacia situaciones de violencia”.

Los lineamientos cuidan la libertad en los contenidos que los partidos pueden tener para fijar sus posturas con relación a estos temas, expresó el consejero.

El proyecto establece los requisitos para mostrar a los menores en la propaganda político-electoral, ya sea de manera directa o de forma incidental, sin el propósito de que sean parte del mensaje y contexto de la propaganda.

De tal suerte, los mensajes deberán evitar cualquier conducta que induzca o incite a la violencia, al conflicto, al odio, a las adicciones, a la vulneración física o mental, a la discriminación, a la humillación, a la intolerancia, al acoso escolar o bullying.

También, al uso de la sexualidad como una herramienta de persuasión para atraer el interés del receptor, o cualquier otra forma de afectación a la intimidad, la honra y la reputación de los menores de edad.

En su turno, la consejera electoral Adriana Favela detalló que si bien el incumplimiento a los lineamientos por parte de los partidos políticos no impedirá el pautado de los mensajes, sí implicará una vista a la Secretaría Ejecutiva para que se sancione esa omisión.

Los lineamientos, además de proteger a los menores, benefician a los partidos políticos, ya que recabar el consentimiento de los padres y de los menores involucrados, constituirá un elemento probatorio en caso de que sea presentada una queja o denuncia, añadió.

A su vez, el consejero Benito Nacif aclaró que con la adopción de estos lineamientos el instituto trata de cuidar un interés primordial, que es el de la niñez, y “respeta la libertad de los partidos establecida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de definir los contenidos de sus spots.

Con la aprobación de este acuerdo, el Instituto Nacional Electoral refrendó su compromiso para garantizar los derechos de protección de la niñez de México.

En otro punto del orden del día, el Pleno atendió la solicitud de Cadena Tres I, S.A. de C.V., relacionada con la incapacidad de bloqueo para garantizar el acceso de los partidos políticos y candidatos a las prerrogativas constitucionales.

Finalmente, el Consejo General determinó la procedencia constitucional y legal de la modificación a los estatutos del Partido Movimiento Ciudadano y a los documentos básicos de la agrupación política nacional “Convicción Mexicana por la Democracia”.