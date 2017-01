Aumentará costo de traslados de la Cruz Roja en Ciudad Victoria

Aún no se tiene contemplado aplicar este ajuste, pero sí habrá que estar preparados por si los gastos llegan a ser mayores que los ingresos, dijo el coordinador de Socorristas, Hugo Velázquez

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Jueves 26 de Enero del 2017 a las 18:21

El aumento a los combustibles ha generado que los servicios de traslados de la Cruz Roja estén en estudio para un incremento, señaló el coordinador de Socorristas, Hugo Velázquez Alcázar

Autor: Alberto Serna

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El aumento a los combustibles ha generado que los servicios de traslados de la Cruz Roja estén en estudio para un incremento, señaló el coordinador de Socorristas, Hugo Velázquez Alcázar.

Dijo que aún no se tiene contemplado aplicar este ajuste al costo del servicio, pero sí habrá que estar preparados por si los gastos de la institución llegan a ser mayores que los ingresos.



"Se ha buscado la estrategia para tratar de no transferir este incremento, como bien lo mencionas nos repercute y afecta, vamos a tratar de trabajar con las mismas tarifas hasta que podamos y nos lo permita el beneficio o costo, recordando que es una cuota de recuperación y rescatar un poco la inversión que se hace y nos permita seguir operando, en la medida que sea más el gasto que el ingreso tendremos que hacer un ligero ajuste”.



Expresó que por el momento la institución está haciendo algunos esfuerzos, para que no llegue ese incremento a las personas que solicitan el apoyo de la Cruz Roja, para trasladar a algún paciente o persona que requiera de atención médica.



Cabe señalar que la Cruz Roja hizo un aumento de 100 pesos el año pasado a sus tarifas en el costo que ya era necesario, pues lo habían mantenido en 300 pesos durante seis años.



"Fue de 100 pesos, ya que teníamos seis años cobrando 200 pesos y se subió a 300 en traslados locales que como les digo, más o menos representa un 40 por ciento del costo real que cuesta ese servicio, pero nosotros lo hacemos como un apoyo siempre y cuando no se solicite una urgencia, porque las emergencias son la prioridad para la Cruz Roja”, concluyó.