Cerrados a las malas noticias

Miercoles 25 de Enero del 2017

Ante tantas malas noticias como el alza al dólar, el aumento en la gasolina, la luz, el gas, los productos de la canasta básica, las amenazas de Donald Trump, la falta de oportunidades laborales, en fin, tantas y tantas noticias nefastas, mucha gente se ha estado cerrando a la información. Ya de plano hay gente que no quiere saber nada de noticias, no quieren ver la televisión, no quieren escuchar la radio, no quieren ver los periódicos y le sacan la vuelta a lo que se rumora en las redes sociales. Y no se les culpa, toda vez que el panorama que tenemos enfrente es grisáceo a más no poder, que el estarse preocupando por todo lo que está sucediendo amarga, pone de malas, enferma. Incluso a uno como comunicador ya hasta le da pena andar simplemente recordando que estamos de la patada, y cada vez vamos peor. La gente está ávida de noticias buenas, y mientras estas no emerjan es obvio que seguirá cerrándose a las malas noticias. Eso que ni qué.

LA CIVILIDAD POLÍTICA DE AMLO

Una gran muestra de civilidad política es la que ha dado Andrés Manuel López Obrador, precandidato a la Presidencia de la República, al solicitar al pueblo de México mantenerse unido en torno al Presidente Enrique Peña Nieto cuando este se encuentre con Donald Trump en los Estados Unidos. El presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) dijo que Peña va representando a todos los mexicanos y se tiene que “hacer un frente para la unidad nacional en defensa de los migrantes, los trabajadores, los empleados mexicanos y de los intereses nacionales”. Igualmente dijo que pese a las diferencias que pueda tener con Peña Nieto, estos son momentos de unidad en México. Sorprendente sin duda las declaraciones del tabasqueño, pero a la vez demuestran que ya maduró políticamente, y con ello se incrementan más sus posibilidades de llegar a la Presidencia de México.

OTRA VISITA DE “EL PEJE”

Y hablando del Partido MORENA este miércoles estuvo en la ciudad Héctor Garza González, supuesto coordinador regional de dicho partido en Tamaulipas. La verdad su visita pasó por demás desapercibida, ya que en MORENA de Nuevo Laredo siguen adoleciendo de un jefe de prensa que avise a los comunicadores de los eventos que tienen. Bueno hasta donde se tiene conocimiento Héctor Martín (quien por cierto no es nada querido por la prensa) dijo que López Obrador tiene programada otra visita a Nuevo Laredo el 19 de abril a las cinco de la tarde y en Ciudad Victoria el 10 de junio. No pos ta gueno.

QUEJA INVÁLIDA

Ante la queja elevada de la licenciada Marisela López Ramos, quien dijo que ni las gracias le dieron del gobierno del estado al sacarla del cargo de directora del COBAT 18, han surgido voces en sentido de que Marisela no debe quejarse al respecto, toda vez que ella desde octubre debió estar preparada para su cambio, el cual era inevitable. Y esto de hecho va enfocado para todos los funcionarios estatales que siguen prevaleciendo en sus cargos, y que igualmente están a punto de ser sustituidos. A decir verdad ya se les dio mucha chance, más de tres meses, en que han seguido cobrando sus sueldos. Y algunos todavía tienen la vana esperanza de quedarse, lo cual es muy difícil. Los cambios ya vienen y son inevitables. En este sentido la única que tuvo la dignidad de renunciar en cuanto entró el gobierno panista al estado fue la maestra Imelda Mangin Torre, quien ocupaba el cargo de Jefa de la Oficina Fiscal del Estado. Los demás le han hecho al Mandrake.

RUIDAZO EN LA PLAZA ALAMEDA DE LA MUJER

Vecinos del fraccionamiento Alameda, ubicado a espaldas de la plaza Alameda de la Mujer, se quejan de estar hasta la coronilla de los vendedores ambulantes que ofrecen sus productos en dicha plaza, y que ponen sus altavoces a todo volumen todas las tardes y parte de la noche. Juan Alberto Pérez es uno de esos vecinos, mismo que dice que ya presentó su queja al respecto ante el CIAC, y nada más le dijeron que iban a checar, pero no han hecho nada al respecto. El señor Juan Alberto dice, y con justificada razón, que hay familias que se levantan muy temprano para ir a trabajar o a la escuela, y que con el ruidazo no se pueden dormir temprano, pues el mitote empieza desde las seis de la tarde y termina hasta once y media de la noche, los siete días de la semana. Cabe apuntar que el Director de Medio Ambiente y Cambio Climático, Luis Mata, así como el regidor del sector, Gerardo Peña Maldonado y la síndica Dorina Lozano Coronado, ya están enterados del asunto y prometieron darle seguimiento a este caso. Ojalá así sea.

REINAS Y PRESIDENTES DEL CLUB DE LEONES

En conferencia de prensa el presidente del Club de Leones de Nuevo Laredo, Luis Cavazos Cárdenas, anunció que dentro de los festejos por el 90 aniversario de la fundación de dicho club en esta ciudad fronteriza, el próximo 25 de marzo se llevará a cabo un evento denominado “Reinas y Presidentes”, en el cual estarán presentes todas las reinas y todos los presidentes del mismo club que aún viven. Dijo que el evento será cena baile y ya se están ofreciendo las mesas para los que quieran tomar parte en el mismo. Durante la conferencia Luis Cavazos estuvo acompañado de la pareja de esos conformada por Doña Niria Carranza, la más antigua Reina del Club, y de Don Anselmo Guarneros Garza, quien fue presidente y hasta Gobernador del mismo organismo, y quienes engalanarán el evento. Igualmente estuvo la actual Reina Yoalli I y la Reina del Baile Blanco y Negro, Melissa 1, así como Oliver Gómez vicepresidente del gremio.

TRUMP Y SU MURO

Que insiste Donald Trump en que México pagará el muro. Jajajaja, no sabe Trump lo que es sacarles un peso a los mexicanos. Y si dice que lo va a cobrar a la fuerza, no sabe que los últimos que han querido cobrarles a la fuerza a los aztecas han sido Famsa y Elektra ¡y resultaron saqueados! Ahora bien, ya quedó firmado lo del mentado muro, la gran pregunta es ¿quién carajos lo va a construir? ¿Acaso serán los propios mexicanos que quieren sacar de ese país? Digo, porque son los que se avientan los jales de albañilería. Yo por mi parte traigo tres dólares para pagar mi parte del muro, si los quiere Trump, pues que venga por ellos, jejeje.

LO ÚLTIMO

El diputado local, Carlos De Anda Hernández, será el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado para el mes de febrero... Fueron 2 mil 389 las firmas que logró reunir Imelda Mangin Torre dentro de la campaña de petición para que se elimine el impuesto a las gasolinas, y la cual es una acción que a nivel nacional lleva a cabo la diputada federal Ivonne Ortega, a quien Imelda está apoyando…

Que siempre no habrá alianza entre el PAN y el PRD para las elecciones del 2018. La ruptura se dio a raíz de que se echara abajo también la alianza que para este año tenían programada ambos partidos para las elecciones en Coahuila… ¿Quién es la empleada de una de las oficinas de la planta alta de la Presidencia Municipal (subiendo escaleras lado izquierdo jejejeje) a la que le apodan “La Pechuga Cordon Bleu”?, y no precisamente porque esté muy “pechugona”, sino porque “se da en casi todas las fiestas”, jajajaja.

