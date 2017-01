Entre la espada y la pared maestros de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La situación de alarma por la que atraviesan las instituciones educativas de Tamaulipas tienen a los maestros entre la espada y la pared, ya que por un lado se encuentra la implementación del Operativo Mochila y por el otro la molestia que le puede causar a padres de familia que argumentan que se trasgreden los derechos humanos, expresó el líder de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rigoberto Guevara Vázquez.



Por lo anterior, señaló que él va más allá, para formar un plan, un programa, “en donde intervengamos padres de familia, maestros y alumnos, sí tenemos que cuidar en el marco de derecho lo que le corresponde a los alumnos, pero hoy más que nada los padres tenemos que voltear a ver que se trata de la seguridad de nuestros hijos”.



Lo que tienen que buscar los que intervienen en el marco de la educación, indicó, es ir fortaleciendo una cultura en la misma sociedad, entre los alumnos, los padres de familia y los maestros porque no se trata de implementar algún operativo o algunas acciones, sino se trata de ir buscando una cultura de fondo, un proyecto, un plan en donde nos ayudemos a ir formando una cultura nueva de seguridad hacia nuestros propios hijos”.



“Hoy los padres de familia tenemos que analizar cuál es el entorno social que estamos viviendo, yo puedo ser un padre responsable que me preocupe por revisar los utensilios y la seguridad de mis hijos, pero no puedo responder por los demás y en una institución educativa, se conjuntan las culturas de la sociedad de cada uno de los que intervenimos ahí”.



Dijo que se debe medir con los medios de comunicación, “porque en lugar de proyectar una acción positiva de un aspecto educativo, estamos dándole una gran publicidad a una nota que no sabemos si nuestros hijos también puedan verla también, estamos publicando a diario y a cada rato en todos los medios, creo que también tendríamos que intervenir mucho en la medida dentro de la comunicación en la sociedad”.



Mencionó que se tendrá que buscar un programa que ayude a formar la nueva cultura, “hay que revisarse porque ya debe implementarse, ya sucedieron acciones negativas en Tampico, Matamoros y en Victoria, pero tendremos que buscar una alternativa en donde no nos llegue a rebasar las redes sociales que a veces también nos hace muchos daño”.



Puntualizó que el SNTE está en la mejor disposición de sentarse para ir implementando un programa, “nos interesa mucho la seguridad en nuestros alumnos y sobre todo ir elevando la calidad de la educación, ya estamos con la Secretaría de Educación para ver que podemos implementar para esto, la educación es de todos”.



“Ahora que estamos en este marco del centésimo aniversario de la Constitución, tenemos que hacer un gran análisis de los que nos proporciona el artículo tercero y en ese marco tenemos que intervenir todos, recuerden que si hay democracia hay educación, si no hay educación no hay democracia”, concluyó