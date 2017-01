Sin incidentes Operativo Mochila en Secundaria de Ciudad Victoria

La presidenta de la Comisión de Educación Básica, Itzcalli Victoria Anzures Silva, dijo que el Operativo Mochila ya inició en algunas instituciones, pero la idea es tener una cobertura total

Miercoles 25 de Enero del 2017

Sin incidentes Operativo Mochila en Secundaria de Ciudad Victoria, manifestó la presidenta de la Comisión de Educación Básica del gobierno municipal de Victoria, Itzcalli Victoria Anzures Silva.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Operativo Mochila en la Secundaria Técnica número 1 Álvaro Obrero de Ciudad Victoria, se realizó con personal del plantel educativo y sin ningún tipo de incidencia, dijo la presidenta de la Comisión de Educación Básica, Itzcalli Victoria Anzures Silva.



“Específicamente en el momento no hubo autoridad judicial que revisara, hasta el momento no se registró alguna incidencia, alguna detención de un aparato u objeto bélico o agresivo, los alumnos llevaron a cabo este operativo sin incidentes”, externó.



Señaló que cada escuela tiene la facultad para organizarse en acuerdo con los padres de familia, para llevar a cabo esta acciones e indicó que la el Operativo Mochila ya inició en algunas instituciones de Ciudad Victoria, pero la idea es tener una cobertura total.



“No diferenciar y no segmentar que escuela tiene más riego que otra, porque son alumnos todos, son personas todos, son gentes que están en las redes sociales todos, la realidad es que los jóvenes, los niños tiene acceso a las redes incontrolablemente”, apuntó.



Explicó que al no haber una Ley que regule las redes sociales, es necesario que los papás lo hagan desde su casa, para saber en qué está inmersos sus hijos, “no decimos que es negativo el uso de las redes, pero si no se lleva el uso adecuado habrá malos resultados”.



“Más que las redes hay que ver la raíz, pues no es el uso de la red sociales, sino la convivencia en que se está desarrollando el ser humano actualmente, llamase victorense, del estado de Tamaulipas, del país o del mundo”, puntualizó.