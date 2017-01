Misael Rodríguez sueña con título del mundo y se fija en JC Chávez

Con miras al año de su debut a nivel profesional, tras convertirse en medallista olímpico en Río 2016, el boxeador mexicano Misael Rodríguez sueña con alcanzar el título mundial y reconoció que su ídolo es Julio César Chávez

Por: Notimex El Día Martes 24 de Enero del 2017 a las 19:27

Con miras al año de su debut a nivel profesional, tras convertirse en medallista olímpico en Río 2016

Autor: Notimex

México,(Notimex).- Con miras al año de su debut a nivel profesional, tras convertirse en medallista olímpico en Río 2016, el boxeador mexicano Misael Rodríguez sueña con alcanzar el título mundial y reconoció que su ídolo es Julio César Chávez.

“Tengo la ilusión de ser campeón del mundo, el sueño de todo boxeador no es sólo la medalla olímpica sino ser campeón del mundo. Yo siempre me he basado en Julio César Chávez, es mi ídolo, algún día me gustaría ser como él, sé que es difícil, pero es mi meta”, expresó.

“Chino” Rodríguez indicó que su primer combate será el próximo 14 de marzo en Los Ángeles, y durante el año espera concretar un total de seis combates para adquirir experiencia en el profesionalismo.

“En 160 libras, en peso medio voy hacer mi debut para ver cómo me siento y ya después bajar a 154. Pelearé el 14 de marzo en Los Ángeles, pero todavía no tengo rival”, declaró tras recibir el Premio Nacional del Deporte 2016, luego de ganar el bronce en Río 2016.

Sobre el galardón opinó que “es algo que me llena de orgullo, no lo tiene cualquier deportista o cualquier persona y me compromete a seguir trabajando ahora hacia el futuro. Estoy muy agradecido con mi familia, con la gente que me ha apoyado, con la Semar por dejarme representarlos. Es un impulso para hacer mejores cosas”.

Para cumplir con su sueño de pugilista profesional, Rodríguez explicó que cuenta “con un entrenador, que creo es de los mejores, Robert García, tiene varios campeones mundiales, también está Abner Mares en mi equipo, Luis García en la preparación física, él ha tenido experiencia con Óscar de la Hoya, tengo un equipo con bastante experiencia que me va a llevar a grandes cosas con mi esfuerzo”, confió.

Respecto a su opinión del combate entre los mexicanos Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr, afirmó, “estoy contento, regresan dos mexicanos a grandes peleas, pienso que será una pelea donde el público va a salir ganando, porque son dos estilos diferentes, será una guerra y ninguno de los dos va a querer perder. Será un gran encuentro”.