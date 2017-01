Debutará Correcaminos en la Copa MX contra Cimarrones

Por: Andrés Ramírez/Ciudad Victoria El Día Martes 24 de Enero del 2017 a las 09:28

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Luego de la dolorosa derrota del viernes pasado en la Liga, el equipo de Correcaminos buscará comenzar con el pie derecho la Copa MX, cuando enfrente en la Jornada 1 a Cimarrones de Sonora.



El duelo está pactado a las 21:00 horas en el Estadio Marte R. Gómez, donde el conjunto de Jaime Ordiales viene plagado de ingredientes que lo hacen uno de los atractivos para la afición.



Y es que en primer lugar la Directiva de Correcaminos anunció que utilizarán el uniforme que había sido vetado por algunos años, regresando el color azul.



De igual manera el refuerzo estrella, el argentino naturalizado mexicano Vicente Matías Vuoso, que aunque fue presentado apenas el pasado miércoles, Jaime Ordiales aseguró que buscará que el ex de Talleres de Córdova tenga participación.



Así como el debut del delantero recién registrado Josuetl “Gato” Hernández Rea.



Por otra parte, Cimarrones de Sonora no será una pieza fácil, el equipo dirigido por Juan Carlos la “Pájara” Chávez, es el líder del Grupo 1 tras ganar su primer encuentro ante Xolos de Tijuana, por la mínima diferencia.



Cabe señalar que para los que no puedan asistir al encuentro en el monumental de la Avenida Carrera Torres en Ciudad Victoria, se tendrá la transmisión en vivo por la cadena ESPN.