Dependencias estatales y municipales deben agua a Comapa Altamira

El gerente general, Alfredo Polanco, descartó llegar a la necesidad de cortar el suministro de agua potable, pues están conscientes de las necesidades de la población

Por: Carlos Juárez/Altamira El Día Lunes 23 de Enero del 2017 a las 17:08

Altamira, Tamaulipas.- Las dependencias municipales y estatales del Municipio de Altamira, adeudan el servicio a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa), señaló el gerente general del organismo, Alfredo Polanco.

Dio a conocer lo anterior sin especificar cifras, pero explicó que buscarán realizar convenios para que puedan cubrir las deudas.



Detalló que incluso el Ayuntamiento de este municipio se encuentra entre los deudores, porque quieren llegar a un acuerdo para el pago del servicio.



"No tengo las cifras exactas, sí nos deben pero ya hay pláticas con ellos, no hay ningún problema, ya hay una plática previa, la alcaldesa en todo momento nos ha dado el apoyo, municipio en general nos debe agua", manifestó.



Descartó llegar a la necesidad de cortar el suministro de agua potable, pues están conscientes de las necesidades de la población.



"Existen convenios con varias dependencias del gobierno, no afectamos al municipio sino a la sociedad en general y no es la intensión de Comapa afectar", finalizó.