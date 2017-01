PRI Reynosa habla claro

Por: Fidelino Vera El Día Lunes 23 de Enero del 2017 a las 08:30

Priistas de Reynosa dieron un paso importante y enviaron un mensaje claro. Ante todo se mantienen atrincherados y unidos, donde argumentan que las bases mandan, además se declararon listos para el proceso electoral del 2018, pero no permitirán imposiciones o líneas, sino tienen que respetar las bases del órgano político, para la selección del próximo líder estatal.

Reynosa es la joya de la corona, es la capital política electoral, ahí se emite la mayoría de votos y por razones obvias saben los priistas que es el momento de continuar unidos, de no bajar la guardia.

Seguramente después de esta declaración algunos comités municipales harán lo propio, reunión encabezada por el líder priista reynosense, Omar Elizondo García.

Bien claros, los priistas de Reynosa: no quieren imposiciones en la dirigencia estatal. Reclaman que el número de consejeros sea proporcional de acuerdo al padrón electoral y que no se lo lleve Victoria.

Hay dolor en el priismo de Reynosa después del 5 de junio, es por eso que ya alzaron la voz. También coincidieron que el gasolinazo afecta a su partido directamente.

El Municipio de Reynosa es gobernado por una alcaldesa proveniente del Partido Acción Nacional y si se le agrega que el gobernador Javier García Cabeza de Vaca es de Reynosa, los priistas no la tienen fácil.

Ya dieron el primer paso. Ponerse de acuerdo: no permitirán imposiciones y líneas. Trabajaran para que las bases sean respetadas y eso seguramente hará que se ganen el respeto.

Más claro ni el agua, el líder municipal habla con el corazón y la herida:

"En el tema local, la situación del PRI es adversa, por malos gobiernos y tema de corrupción, por ex alcaldes y ex gobernadores, aquí lo que tenemos que dejar en claro es que el PRI es la militancia, quién nos exige transparencia y hacer política y escuchar opiniones y los reclamos de la misma militancia para hacer cuadros de opciones".

Ahí le hablan a Egidio Torre Cantú. Mal gobierno.

Creo que los grupos de ex alcaldes, ex diputados y ex senadores estuvieron más que unidos y representados a la base, porque la reunión fue organizada por los priistas Reynaldo Garza Elizondo, Neto Robinson, José Elías Leal, Óscar Luebbert Gutiérrez, Amira Gómez Tueme, Ernesto Cantú Resendez, Everardo Villarreal Salinas, Humberto Valdez Richaud, por mencionar algunos.

Pepe Elías Leal ayudo a la organización pero no asistió. Será porque es un político que en este momento está muy desgastado entre la base priista, porque es quien entrego el poder municipal y eso pesa “haiga sido como haiga sido”.

Por las declaraciones emitidas de esa reunión y la foto panorámica de más de 400 asistentes en el salón Polivalente explica todo. Son diferentes tiempos, buscan reinventarse, reconocen que las cosas son adversas, pero coincidieron que se acabaron los dedazos, las imposiciones o las líneas, aquí la base decidirá y es quien reclama que sus líderes o cúpula de poder decida por personas que hagan bien las cosas.

Ahora se espera la reacción del PAN en Reynosa, donde seguramente la jefa política que es la alcaldesa Maky Ortiz se enfrentará a un PRI que empieza a organizarse y a dar la batalla para regresar al poder municipal.

Quien seguramente garantiza la solicitud de los priistas en Reynosa es Manuel Muñoz Cano, de llegar a la dirigencia Estatal.

A propósito, las cosas se calientan y el parte para este momento todo indica que Manuel Muñoz Cano será el próximo líder priistas, de hecho el victorense Muñoz Cano opero Reynosa y lo dejó ganado con Pepe Elías Leal.

INSTINTO: ¿SABIA USTED? Que el presidente Número 45 de los Estados Unidos de Norte América, Donald Trump en su primer discurso fue populista y nacionalista.

ENFOQUE: Con la renuncia de Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz y ahora ex embajador de México en Barcelona se colocan en el ojo del huracán las investigaciones. ¿Qué hará el gobernador jarocho Miguel Ángel Yunes?

Un ejemplo más para que en el 2018 el PRI pierda Los Pinos.

La panista Margarita Zavala se coloca en la segunda posibilidad de los mexicanos para mudarse a Los Pinos; sigue Andrés Manuel López Obrador en las preferencias para el 2018.

VALE, SALUD Y MEMORIA.

A sus órdenes en los correos: fidelinovera@hotmail.com y letrascruzadas@gmail.com