Busca DGTA mantener buena relación con empresarios de Tamaulipas

La realización de algunos convenios entre planteles y empresas, ayudarán a los jóvenes estudiantes a tener una mejor preparación laboral

Por: Alberto Serna/Ciudad Victoria El Día Lunes 23 de Enero del 2017 a las 08:00

El subdirector de Operación de la DGTA, en la norte del Estado, Guadalupe García Jiménez, dijo que se busca mantener buena relación con empresarios de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El subdirector de Operación de la Dirección General de Educación Tecnológica (DGTA), en la norte del Estado, Guadalupe García Jiménez, realizó un llamado a los planteles educativos para mantener una buena relación con el sector empresarial.



Mencionó que la realización de algunos convenios entre planteles y empresas, ayudarán a los jóvenes estudiantes a tener una mejor preparación laboral.



Recordó que los planteles de la DGETA mantienen cotidianamente una relación laboral con empresas, asociaciones civiles y grupos no gubernamentales.



"Es un compromiso fuerte, las instituciones deben tener vinculación no nada más con el sector educativo, sino que también con productores, agro empresas y con la industria, sociedades civiles, organizaciones no gubernamentales y con toda la sociedad en conjunto”, comentó.



"Se busca que no nada más tengan espacios educativos los muchachos en las aulas, sino también en las empresas en algunos sectores productivos, para que fortalezcan su conocimiento en las áreas de su formación tecnológica”, finalizó.