Sector social sin afectación por recortes al campo de Tamaulipas

Hay instrucción de que los recortes a programas federales, como Proagro y Progan, no toquen a los productores con más fuertes necesidades, dijo el delegado de Sagarpa, Eduardo Mansilla Gómez

Por: Nora Hernández/Ciudad Victoria El Día Domingo 22 de Enero del 2017 a las 19:21

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Tamaulipas, Eduardo Mansilla Gómez, descartó que el sector social sea afectado por los recortes presupuestales federales al campo por casi 700 millones de pesos.



Dio a conocer qué hay instrucción de que los recortes a programas federales, como Proagro y Progan, no toquen a los productores con más fuertes necesidades.



El funcionario federal dijo que además están orientando a los productores para que siembren sorgo, que es más resistente a la falta de agua en comparación con el maíz.



Reconoció que la Federación aún sostiene algunos adeudos de Proagro, de Progan y de oleaginosas a productores tamaulipecos.



"El pago del ciclo otoño-invierno 15-16, estamos hablando de alrededor de 30 mil productores, están esperando la disposición de recurso por parte de Hacienda, el dinero no lo tiene Sagarpa, ya se han hecho todas las gestiones, todos los protocolos se han corrido, incluso ya estuvo allá el señor gobernador desde octubre, el problema es el bache de recursos que tenemos ahorita”.



Explicó que los compromisos del gobierno federal siempre se han cumplido, sin embargo las condiciones económicas del país no han permitido la cobertura total.



"Con toda seguridad se van a cubrir todos los pendientes que tiene el gobierno federal", dijo tras recordar que son aproximadamente mil millones de pesos.



Dichos adeudos consideró, deben ser cubiertos en lo que resta del mes de enero y febrero, para seguir trabajando con los esquemas de este año.