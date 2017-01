Quieren fregar a Gustavo Cárdenas

Por: Alma Niger El Día Domingo 22 de Enero del 2017 a las 21:39

Un pequeño grupo de militantes del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) echaron abajo la asamblea estatal que estaba programada para el pasado sábado y en la que supuestamente se iba a reelegir al diputado federal, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, como dirigente del partido en la entidad. Se trata de gente que está en contra de Gustavo, y que fueron escuchados por la dirigencia estatal y por ende se canceló el evento. La idea es “tumbar” a Gustavo del cargo que ostenta, y lo hacen movidos por otros intereses. Aquí lo cierto es que sin Gustavo el PMC no es nada, pues no hay que olvidar que el victorense es justamente quien le ha dado el actual estatus de tercera fuerza política a Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, siendo que por años estuvo siempre en los últimos lugares, incluso con riesgo de perder el registro. Por eso deberían pensarlos dos veces antes de andar de mitoteros.

SE REGISTRARÁ IMELDA SANMIGUEL EN EL PAN

Para este lunes a las cuatro y media de la tarde está programado que la regidora Imelda Sanmiguel Sánchez se presente en el comité municipal del Partido Acción Nacional (PAN) para registrarse como aspirante a la dirigencia de dicho instituto político. Al parecer Imelda ya tiene el visto bueno de los grupos panistas locales y sobre todo de la dirigencia estatal para convertirse en la primera lideresa en la historia del panismo neolaredense. Y es que hasta donde se sabe Imelda ha surgido de una propuesta de unidad, esto a fin de evitar que los grupos se confronten entre sí y debiliten al partido. Imelda aunque joven, es una mujer capaz, inteligente y sobre todo trabajadora, por lo que se espera pueda hacer un buen papel como dirigente. Y cabe aclarar que no es necesario que renuncie o solicite licencia a su cargo como regidora, pues puede desempeñar los dos puestos al mismo tiempo.

MEGA-BRIGADA EN VILLAS DE SANMIGUEL

El sábado por la mañana el Presidente Municipal Enrique Rivas Cuéllar llevó a cabo una mega-brigada en la colonia Villas de Sanmiguel. Por principio de cuentas encabezó el Programa de Acción Comunitaria (PAC) por varias calles del lugar, acompañado de la regidora Carmen Lilia Canturosas Villarreal, representante del sector, así como de otros miembros del Cabildo y casi todos los funcionarios municipales, donde saludó a los vecinos y escuchó peticiones. Más tarde todos se congregaron en una plaza pública ubicada por la calle Día del Trabajo donde se ofrecieron variados servicios a la gente. Más de mil personas fueron atendidas con diversas asistencias, por lo que este evento fue todo un éxito.

AL CUIDADO DE LOS CHAMACOS

Por cierto que a raíz de los trágicos hechos ocurridos en un colegio de Monterrey, donde un alumno baleó a su maestra y algunos compañeros, el Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, en entrevista con comunicadores urgió a los padres neolaredenses a estar muy al pendiente de sus chamacos, revisar que no anden en malos pasos, que no tengan conductas anti-sociales y sobre todo que no se comporten raro pues pueden llegar a incurrir en algunas acciones dolosas. Rivas dijo que es obligación de los padres el estar al pendiente de sus hijos, y que por su parte su gobierno hará lo suyo para apoyar en lo que sea necesario. Y en este aspecto claro que es obligación de nosotros los padres el estar al pendiente de nuestros hijos, sobre todo de lo que ven en Internet y practican en los mentados videojuegos que en su mayoría son pura violencia y por lo tanto afectan sus estados mentales. Hay que hacerlo para luego no arrepentirnos.

CONCESIONARIOS DE CAMIONES ABUSIVOS

En un afán por ahorrarse recursos los concesionarios de los camiones urbanos están “guardando” sus unidades, y con ello afectando a los pasajeros. Y es que si anteriormente en una ruta andaban cuatro camiones, ahora solo andan tres o incluso solo dos, estrategia adoptada por los concesionarios para ahorrarse combustible. Lo malo es que si antes el usuario podría tomar el camión cada 15 minutos, ahora lo toma cada 20 o incluso cada 30 minutos, lo que hace que lleguen tarde a sus trabajos. De hecho hasta llegan a perder las unidades, debido a que estas van muy llenas y ya no los levantan. Y van llenas justamente porque ahora son menos los camiones que recogen a la gente. Esta situación ha sido exhibida por el regidor Luis Moreno Sesma, presidente de la Comisión del Transporte ante el Cabildo, quien dijo que ya se comunicó la situación al gobierno del estado, para que se haga algo al respecto, que bien puede ser sancionar a los concesionarios, como también autorizar nuevas concesiones a empresarios que sí quieran prestar el debido servicio.

A SACAR LA CASTA

Muy ciertas las declaraciones de la diputada federal Yahleel Abdala Carmona, en sentido de que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está muy equivocado al considerar que lo que él diga se tiene que hacer, y que en este sentido los mexicanos no somos sus empleados para obedecerle. Igualmente hizo notar que se buscará hacer un frente común con legisladores estadounidenses que están en contra de que se renegocie el Tratado de Libre Comercio (TLC) ya que evidentemente eso lejos de beneficiar a los países involucrados, les va a perjudicar. Yahleel igualmente hizo un llamado a la sociedad para que la amenaza que representa Trump nos ayude a fortalecernos como país, demostrando lo capaces que somos. Y de hecho en este sentido hay que considerar que Trump está logrando que ningún mexicano el historia de nuestro país, desde la época de los aztecas, ha logrado, y eso es unirnos para sacar la casta por nuestra nación.

LOS PACHANGUEROS DEL MUNICIPIO

Quienes salieron muy “pachangueros” fueron los de la Secretaría del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, pues ya llevan cuatro fiestas en lo que va de la administración municipal. El pasado fin de semana fue la última. Empezaron diciendo que eran convivios para conocerse mejor, y vaya que algunos “ya se están conociendo muy bien”. Traen un aquelarre canijo en ese departamento que hasta los de Gomorra envidiarían. Con decirles que ahora a la dependencia la conocen como Secretaría del “Apapachamiento”de tanto cariño que se están agarrando licenciados, secretarias y demás “achichincles”, jejejeje.

LO ÚLTIMO

Muchas felicidades al licenciado Primitivo López Herrera, reconocido periodista de la localidad, por su cumpleaños de este lunes. A ver qué invita… Jorge Valdez Vargas, líder dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que las protestas contra el gasolinazo van a continuar en la ciudad… Mal les sigue yendo a los cazadores que andan en la región en busca de venados cola blanca. Y es que con tanto calor los venados no salen. Algunos cazadores dicen a modo de guasa que en un descuido hasta les salgan camellos en lugar de venados jajajaja. Lo malo es que la temporada de caza vence el 29 de enero, y la verdad no se ve que vaya hacer frío en lo que queda del mes.

