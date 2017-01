Reynosa: rebelión pacífica en el PRI

Por: Ángel A. Guerra El Día Domingo 22 de Enero del 2017 a las 18:42

Ese ¡ya basta!, del PRI, que prorrumpió este sábado la geografía tamaulipeca fue, por haberse producido en Reynosa, el primer relámpago que anuncia la batalla campal que librarán en territorio dos rivales históricos, que disputarán el feudo sagrado que los identifica como operadores políticos de excelencia.

Ese enfático “¡ya no aceptaremos imposiciones de las cúpulas!”, pronunciado la víspera a todo pulmón por el presidente del Comité municipal del PRI, OMAR ELIZONDO GARCÍA fue, al mismo tiempo que un reclamo a las dirigencias nacional y estatal del partido, la expresión más sucinta del hartazgo de los Grupos Políticos priistas, que denunciaron a viva voz la exclusión y el abandono partidista de que son víctimas.

Por primera vez en décadas, priistas probadamente institucionales, disciplinados y leales a las directrices partidistas, aprobaron un discurso bruscamente contestatario, que si bien no rompe su identidad ideológica y no constituye una renuncia a su militancia, sí manifiesta una incomodidad que los llevó al fastidio en el pasado reciente, cuando un ex gobernador neófito en la política los excluyó de la oportunidad de participar en el proceso interno para la elección de gobernador.

Hoy, declaradamente no quieren repetir esa experiencia.

De allí que la protesta lleva nombres y apellidos.

Y no son cualquier hijo de vecino.

Vea usted:

Los ex senadores OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y AMIRA GÓMEZ TUEME, así como los ex alcaldes EVERARDO VILLARREAL SALINAS, ERNESTO CANTÚ RESÉNDES, JOSÉ ELÍAS LEAL Y HUMBERTO VALDEZ RICHAUD.

Igualmente, el significado líder cetemista REYNALDO GARZA ELIZONDO, ex candidato a diputado federal.

El presidente priista OMAR ELIZONDO, los citó como quienes tuvieron la iniciativa de llevar a cabo la reunión.

Y aprobar el discurso, por supuesto.

Otro pronunciamiento asaz punzante, fue pronunciado allí por el ex presidente municipal ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ, quien pidió a gritos que el CEN del PRI emita, ya, la convocatoria para elegir al próximo presidente del Directivo estatal del PRI.

Repitió, al igual que OMAR, aquello de no más imposiciones.

Y al final del almuerzo de la unidad, para que no hubiera dudas, dejaron como constancia la clásica foto del recuerdo, que captó a casi 400 operadores liderados por los ex senadores OSACAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y AMIRA GÓMEZ TUEME.

Los ex alcaldes PEPE ELÍAS LEAL y EVERARDO VILLARREAL SALINAS no asistieron al evento, es verdad, pero facultaron a OMAR ELIZONDO a pronunciar sus nombres y citarlos como organizadores de ese encuentro.

“Estamos iniciando el año con el pie derecho –dijo OMAR ELINZONDO”, porque ya teníamos ganas de juntarnos, y que mejor momento que ahorita”.

Y agregaría:

“Yo sé, como todos ustedes también saben, que estamos atravesando momentos inéditos en nuestra política local y nacional y aunque parezca que tenemos el peor de los escenarios en frente, también es cierto que se nos presenta una gran área de oportunidad, y ahora es cuando vamos a saber de qué madera estamos hechos, porque este será un año en el que los priistas tendremos que demostrar:

fuerza, capacidad de liderazgo, organización, lealtad, pero principalmente unidad, sobre todo cuando tenemos enfrente la renovación de las dirigencias, y como lo hemos dicho antes, en Reynosa ya no aceptamos imposiciones de las cúpulas, las decisiones las tomamos nosotros, nadie más”.

Y remataría:

“Porque todos unidos somos el capital político más valioso con que cuenta Reynosa”.

El dirigente cetemista REYNALDO GARZA ELIZONDO, quien también hizo uso de la palabra, convocó a la militancia tricolor a no desgastarse en enfrentamientos estériles ni divisiones que fracturen al priismo.

Centenares de operadores priistas, entre quienes figuran la diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, quien a juicio de los líderes tricolores es la mejor opción política para presentarla en el 2018 como candidata a la presidencia municipal, sellaron el pacto de año nuevo.

AMELIA VITALES RODRÍGUEZ, VICTOR AGUILAR ORTA, CARLOS CAMACHO, LUIS JESÚS JUÁREZ DUQUER, entr4e muchos otros, acudieron al pacto de la unidad.

Frente al 2018, el PAN con su líder factual al frente, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, es el enemigo a vencer por los priistas.

Y en el escenario de mediano plazo, dos figuras emergen en el horizonte:

OSCAR LUEBBERT GUTIÉRREZ y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.

El enfrentamiento clásico largamente esperado en Tamaulipas, entre dos rivales históricos, cuyo resultado generará un antes y un después en Tamaulipas.

En otro tema, le comparto que en Matamoros, las principales demandas de distintos planteles educativos, son para la instalación de subestaciones eléctricas, seguidas de construcción de aulas y de techumbres, afirmó el secretario de educación municipal, JOSÉ ANTONIO TOVAR LARA, al destacar que el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ha dado instrucciones para que dichas solicitudes sean atendidas a la brevedad posible.

A la fecha contamos con 60 peticiones de igual número de escuelas, por lo que serán atendidas para ir avanzando en el renglón de infraestructura educativa, de acuerdo como nos lo ha indicado el presidente municipal.

TOVAR LARA, precisó que existe un compromiso preliminar con el Jardín de Niños Elvira Rangel de la Fuente, de construir un salón de usos múltiples, y para lo cual, dijo se está trabajando con la dirección de obras públicas, para comenzar el proyecto, en las próximas semanas.

Respecto a las subestaciones eléctricas, el secretario de educación, señaló que se tendrá que atender en conjunto con las autoridades del Centro Regional de Desarrollo Educativo de Matamoros, -CREDE-.

En otra información resalto el interés del presidente municipal de mejorar no solo la infraestructura de las instituciones educativas, sino también de facilitar los medios para que ningún niño se quede sin su instrucción educativa.

De esta manera, de 5 unidades de transporte escolar que estaban funcionando, actualmente la ruta cuenta con 12 y atiende diariamente a más de mil 700 alumnos.

No obstante, se siguen recibiendo solicitudes de ampliación, principalmente las instituciones educativas que se encuentran en la periferia de la ciudad, como el fraccionamiento Misiones y del sector de la Playa, en donde ha crecido la población estudiantil, concluyó.

Desde otra perspectiva, deje decirle que alcaldes de diferentes municipios en México, llegarán a Nuevo Laredo como invitados a la tradicional Ceremonia del Abrazo entre dos naciones que se realiza en inmediaciones del Puente Internacional Juárez Lincoln.

El Presidente municipal, ENRIQUE RIVAS anunció que el próximo 18 de febrero recibirá a por lo menos cinco alcaldes del país que presenciarán la LVI ceremonia del abrazo que simboliza la amistad y comunión entre el gobierno de Laredo, Texas y Nuevo Laredo.

“También se está comunicando con nosotros el senador ERNESTO CORDERO quien va participar en esta ceremonia del brazo, hoy Nuevo Laredo está recuperando el liderazgo, al convertirse en foco de atención como ayer que estuvo aquí la licenciada MARGARITA ZAVALA, a principios de semana estuvo el gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y se recibió a cuatro gobernadores integrantes de la CONAGO, queremos que volteen a ver la ciudad y lo estamos logrando”, comentó el alcalde.

Entre los alcaldes que visitarán la ciudad son ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, de Huixquilucan, Estado de México; TERESA JIMÉNEZ, de Aguascalientes; JUAN MANUEL GASTÉLUM BUENROSTRO, de Tijuana, Baja California, entre otros del estado de San Luis Potosí.

“Los alcaldes vienen a presenciar la ceremonia del abrazo, les llama mucho la atención porque no en todas las fronteras con Estados Unidos se lleva a cabo, pero además por lo que representa ante un cambio de gobierno en donde queda muy por encima de cualquier elección la buena relación y amistad que mantenemos con nuestros vecinos de Laredo, Texas”.

Durante su estancia en la ciudad, los alcaldes se reunirán con grupos de apoyo a los migrantes a fin de conocer de cerca la problemática por la que atraviesan los mexicanos repatriados.

Antes de que se me pase, le comparto que el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN en Miguel Alemán, el Dr. OSVALDO SÁENZ CANTÚ, declaró que no buscará la reelección a la que tiene derecho para continuar como presidente del PAN local y dijo “creo que este es el mejor tiempo político de la historia de mi partido en Miguel Alemán en 22 años de existencia aquí… se trabajó muy duro, de la mano de los compañeros del comité y de la militancia para sacar resultados positivos, creo que ya es tiempo y es bueno retirarse cuando estas en la cumbre”.

“Con orgullo puedo decir que ganamos casi todas las elecciones que nos tocaron y cumplimos la expectativa a fin de casi borrar del mapa al PRI del municipio. Por lo tanto, es muy sano y preferible dejar la dirigencia a personas estoy seguro que superaran nuestro trabajo y que sabemos que cumplirán con éxito un nuevo ciclo con ideas distintas”

Señalo que hasta el viernes 20 de enero, solo una planilla se registró para contender en la elección interna que se realizara por votación de militantes en la Asamblea Municipal del 12 de enero en las oficinas de dicho instituto político. Comento que la fecha límite para la recepción de documentos a aspirantes y planillas será hasta el lunes 23 de enero, fecha que tienen como plazo para poder registrarse y participar.

En caso de haber 2 o más planillas, los candidatos podrán realizar campaña interna hasta que el comité local valide los requisitos de cada planilla y tendrán que ser aprobados en sesión de comité posterior al cierre.

Por último, investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), trabajan un proyecto que tiene como propósito mejorar las metodologías que se utilizan para la enseñanza del desarrollo de software.

Al respecto el investigador de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de Nuevo Laredo (FCACS), RAMÓN VENTURA ROQUE HERNÁNDEZ, dijo que este trabajo se enmarca en el proyecto “Aplicación y Evaluación de una Metodología de Desarrollo de Software”, mismo que se reflejó en una tesis para obtener el grado de Doctorado.

“Aplicamos una metodología de desarrollo de software en el ámbito universitario, está metodología se conoce como proceso unificado, hicimos varias comparaciones; buscamos evidencias basadas en la práctica en referencia y en la aplicación de las metodologías de desarrollo para los cursos universitarios”, indicó.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.