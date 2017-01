Falta de dinero frena planes y proyectos de la JAD en Matamoros

Como la ampliación de las plantas potabilizadoras y arrancar con las plantas de tratamiento y saneamiento, dijo el gerente general del organismo, Guillermo Lash de la Fuente

La Junta de Aguas y Drenajes (JAD) sigue con el proceso de entrega-recepción, pero sin detener los planes y proyectos, aseveró el gerente del organismo Guillermo Lash de la Fuente

Matamoros, Tamaulipas.- La Junta de Aguas y Drenajes (JAD) sigue con el proceso de entrega-recepción, pero sin detener los planes y proyectos, aseveró el gerente del organismo Guillermo Lash de la Fuente, quien dijo que sin dinero no pueden hacerse estas acciones.

Manifestó que hay proyectos de ampliación de las plantas potabilizadoras del organismo regulador del agua, asimismo arrancar también las plantas de tratamiento y saneamiento, así como reparación de caídos, entre algunos otros.

Estos no van a poder realizarse si no hay recursos para ello, ya que este es escaso y no solo en la Junta, dijo, sino también en los tres niveles de Gobierno están manifestando reajustes presupuestales, lo que les hace pensar que la situación pudiera ser complicada.

Añadió que los recursos se están buscando por todos lados, como el Nadbank en Estados Unidos, así como en los gobiernos Federal, Estatal y Municipal, sin embargo hay muchas limitaciones para poder obtenerlos.

En cuanto a las cuestiones técnicas, Guillermo Lash de la Fuente, gerente de la Junta de Aguas y Drenajes, reconoció que en algunos sectores de la ciudad se están teniendo problemas de presión.