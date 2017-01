PRI y PAN, la disputa por Reynosa

Por: Ana Luisa García El Día Sabado 21 de Enero del 2017 a las 21:45

Evento masivo sin Aida Zulema

Priistas se quejan de inequidad

1.- En la cartografía política, Reynosa es la joya de la corona para panistas y priistas por diferentes razones, amén de una en común, que es el poseer la bolsa principal de votos por las dimensiones de su población. En el caso azul es vital conservar la plaza por ser la casa de quien gobierna Tamaulipas, porque aquí nació políticamente y además vio su primera luz Francisco García Cabeza de Vaca, por la misma razón se convierte en el punto más difícil de la pelea electoral para el PRI al no ser gobierno municipal y enfrentarse a la fuerza del Estado.

Sin embargo en ese marco de circunstancias el priismo reynosense no se amedrenta, por el contrario este sábado se convirtió en ejemplo para sus correligionarios de otras entidades municipales que duermen en sus laureles. Exalcaldes, exdiputados y sus principales cuadros dieron muestra de estar dispuestos a dar la batalla para recuperar este espacio para su partido al celebrar un evento masivo, el primero después de la derrota del 5 de junio y el primero de este año con miras de ser repetido más adelante.

Reunir alrededor de 400 militantes cuando se es oposición en esa plaza no es fácil. Tampico y Victoria donde son gobierno están inactivas las bases, sin titular al frente de los Comités Municipales o simulando que lo están; parecen esperan con tranquilidad lo que buenamente les depara el destino.

Por eso es relevante la celebración realizada en Reynosa, fue un encuentro oportuno y debiera de ser imitado en otros municipios donde el desánimo priista está propiciando la fuga de militantes a otros partidos principalmente a Morena y Encuentro Social.

Volviendo al almuerzo servido en el Salón Polivalente de ese punto fronterizo, entre los que hicieron uso de la palabra figuró Ernesto Cantú Reséndez; el exalcalde lanzó una convocatoria al Comité Ejecutivo Nacional para que proceda cuanto antes a presentar la convocatoria para elegir nuevo Presidente Estatal del PRI, “tomando en cuenta la opinión de las bases y que no llegue por dedazo”.

Lo entrecomillado es ya un clamor manifiesto en las mesas de café, en las que los diálogos de militantes relevantes coinciden en que el modelo tradicional de dedazo y simulación ya está agotado y requiere de la participación natural de las bases que originen trabajo de territorio real y de todos, no encargado a una cartera del partido, que muchas de las veces sólo es un membrete.

Retomando el tema del evento, al iniciar el programa el presidente del PRI municipal Omar Elizondo García, además de ofrecer la bienvendia a los asistentes planteó: “no podemos permitir imposiciones en el relevo de nuestra dirigencia estatal'.

Lo importante de este evento fue la asistencia de connotados priistas que fueron además los organizadores, entre ellos Reynaldo Garza Elizondo, quien llegó acompañado de su dirigente estatal de la CTM, Edmundo García Román, cabeza de uno de los tres grandes sectores del PRI estatal; Oscar Luebbert Gutiérrez que amén de su larga trayectoria en puestos de elección popular fue presidente del CDE; asimismo la exdiputada y expresidenta del CDE, Amelia Alejandrina Vitales.

También entre los organizadores y asistentes estuvieron Amira Gómez Tueme, Ernesto Robinson Terán; también acudió el exalcalde Humberto Valdez Richaud, mientras que el exalcalde Pepe Elías Leal no asistió, aunque fue de los organizadores. No hubo presencia del actual Comité Directivo Estatal, pese a que la presidenta Aída Zulema Flores Peña es reynosense, ella no fue convocada para no desvirtuar el origen y objetivo de la reunión, que era meramente local.

Esa fue la explicación que nos dio Omar Elizondo, pero platicando con varios militantes, la realidad es que el priismo reynosense no está satisfecho con el tratamiento recibido por la cúpula, antes y después del 5 de junio. Consideran que los puestos directivos y el número de consejeros debe ser proporcional. Señalan que Victoria se queda siempre con el mayor número de espacios lo cual no les parece justo cuando la aportación en votos es mayor en Reynosa.

Por otra parte hay un trabajo de partido muy dificil para el PRI en Reynosa, pero lo importante es que se manifiesta de pie, listo para la lucha con la participación de quienes son leales al instituto y tienen fe en las siglas que hicieron historia en Tamaulipas como partido hegemónico.

En pláticas con connotados priistas, se manifiestan conscientes de que llevarán sobre sus hombros la inconformidad social por el encarecimiento a las gasolinas y la reprobación al gobierno “peñista”, cosa que ha sido capitalizado por partidos de oposición. Sin embargo, no dejarán pasar la oportunidad de reconstruir a su partido, lo que requiere de esfuerzo, mucho trabajo y habilidades que en conjunto constituyen un reto.