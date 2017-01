Guerra en el espacio

Por: Jorge Lera Mejía El Día Sabado 21 de Enero del 2017 a las 17:14

Este sábado en CNN presencié un documental que me llamó la atención. El escritor e investigador americano Peter Singer, es quien desde hace más tres años alertó al mundo occidental de la amenaza de la llamada "Guerra en el Espacio", una especie de guerra de ciencia ficción, que es toda una realidad ante la competencia de las tres grandes potencias mundiales: EUA, Rusia y China.

Esta guerra silenciosa apunta hacia los 24 satélites que operan los sistemas de GPS del mundo. Recordando que a través de esa tecnología se mueve todo: bancos, salud, señales de tráfico, y ... estrategias militares.

Peter Singer, quien asesora al Departamento de Defensa sobre amenazas espaciales y autor de Ghost Fleet: A Novel of the Next World War, que estudia un escenario de guerra espacial. “Y eso significa que, si hubiese un conflicto en el planeta Tierra, iniciaría casi inherentemente con algún tipo de conflicto en el espacio”.

Los principales adversarios de Estados Unidos en el espacio son familiares: Rusia y China extienden sobre la atmósfera la competencia y conflicto que de entrada ya burbujea aquí en la Tierra -de Siria a Ucrania, al mar de China hasta el ciberespacio-.

China y Rusia apuntan a Estados Unidos en el espacio con una vertiginosa variedad de armas que parecen salidas de la ciencia ficción. Rusia ha desplegado lo que podrían ser múltiples satélites kamikaze como el "Kosmos 2499" diseñado para acercarse a los satélites estadounidenses para destruirlos o desactivarlos. China ha lanzado el "Shiyan", equipado con un brazo de agarre que podría sacar de órbita a los satélites estadounidenses.

Al depender de las fechas de los satélites GPS, todo, desde los mercados de valores a las transacciones bancarias, semáforos y conmutadores de ferrocarriles se congelarían. Los pilotos aéreos perderían contacto con tierra, inseguros de su posición y sin información sobre el clima para evadir las tormentas (datos publicados en Expansión. Nov. 2016).

Imaginemos los demás ciudadanos del mundo, nuestra ignorancia y falta de defensa ante esta amenaza de los poderosos factores del poder, que se sienten amos y dueños del mundo.

Ahora que Donald Trump tomó posesion y que conoce de esta amenaza a sus propios intereses, y este loco sigue hablando y anenazando a los mexicanos, con su muro y deportaciones masivas, cuando el sabe, bien que sabe, que gracias al espionaje ruso, y la interferencia de sus satélites de telecomunicaciones hackearon y lograron influir en su propio triunfo?

Los grupos de poder iluminatti tienen de qué preocuparse, y en serio, de las amenazas reales militares, de espionaje, económicas y políticas, antes de opinar que volverán a ser lo fuerte que eran en el pasado, que volverá a hacer a EUA la nación más poderosa del mundo.

Mientras tanto amenaza a volver al enterado Proteccionismo, tratando de enterrar su viejo modelo Neoliberal que ellos mismos fundaron, y nos recetaron al resto del mundo, incluyendo a México desde 1994 con el TLCAN que ahora renegociará a su favor o lo desechara.

Pobre loco hombre, veremos cuánto le dura sus aires de grandeza y hasta cuando lo dejaran los "verdaderos dueños del mundo" (las transnacionales), seguir con sus proyectos de muros, cierre de fronteras, impuestos de importación a sus empresas Ford, GM y Chrisler, entre muchas otras más del resto del mundo como Toyota, Mercedes, etc.

Con esta tercera y supuesta guerra mundial, los yanquis vuelven a sus películas de ciencia ficción y a sus sueños de grandeza, pero ahora con la presidencia de un mesiánico hombre xenofóbico y fascista. Que Dios nos tome Confesados a los tercermundistas...