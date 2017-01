Deuda y devaluación agobian a México

Margarita Zavala estuvo este viernes en Nuevo Laredo. La aspirante a la Presidencia de la República vino a ver en esta ciudad a través del televisor la asunción de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, y a opinar sobre su mensaje. Dijo que si Trump quiere renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) que lo haga, que se renegocie, que a fin de cuentas México tiene muchas cosas que incluir, esto con un dejo de sarcasmo. También dijo que esta debe ser una oportunidad para México para atraer nuevas inversiones al país y sobre todo para poner orden en la casa, es decir en el país, y en este sentido aprovechó para decir que en el país se han gastado mal los recursos, que se ha endeudado al país, que hoy en día hay dos palabras que se escuchan en las mesas de las familias, como lo son deuda y devaluación, y que hay mucho que hacer por el país para sacarlo adelante. Bueno, eso que ni qué.

APOSTARLE MÁS A MÉXICO

La esposa del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa también sostuvo un encuentro con estudiantes locales, esto en la biblioteca “Octavio Paz”, ante quienes habló de lo que se viene para México ahora que justamente Donald Trump ha asumido la Presidencia de los Estados Unidos y mantiene su odio hacia nuestra nación. Hizo saber que corresponde a los mexicanos sacar adelante al país, buscar consumir lo que el país produce y a la vez invertir en más producción y buscar nuevos horizontes de inversión, hacer alianzas con otros países para no depender tanto de los Estados Unidos. Y la verdad que el mensaje de Margarita Zavala es clave, pues eso es lo que tiene que hacer México, aunque para ello primero tenemos que dejar nuestra postura malinchista y apostarle a nuestra nación. Y a los fronterizos nos corresponde hacer nuestra parte no acudiendo a comprar el mandado a los supermercados de la vecina ciudad de Laredo, Texas. Hay que invertir en la localidad. A fin de cuentas con lo caro que está el dólar, ya nos sale más barato comprar aquí que allá.

DIRIGENTE DEL PES TAMBIÉN VISITA EL PUEBLO

El dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), Rigoberto Rodríguez Rangel, también estuvo este viernes en Nuevo Laredo. Vino a dar su postura sobre la decisión de la empresa Ford de retirar su inversión de México, por miedo a Donald Trump, así como a opinar sobre la asunción del mencionado como Presidente de los Estados Unidos, indicando que representa un riesgo para las inversiones en México. De paso también comentó que a más tardar para el 15 de febrero habrán de quedar renovados los 43 comités directivos municipales del PES en Tamaulipas. Rigoberto apenas asumió el cargo de dirigente del PES en noviembre del año pasado y tiene intenciones de fortalecer este partido. Cabe señalar que él militaba anteriormente en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que de hecho fue diputado local de este partido en la antepasada legislatura estatal. Fue también candidato del PES a la alcaldía de Ciudad Mante y perdió por escasos 2 mil votos ante el PAN, quedando en segundo lugar.

¿GUEVARA COBOS POR EL PRI?

Todo apunta que el diputado federal, Alejandro Guevara Cobos, será el próximo dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Y es que el camino ha quedado libre para Alejandro, toda que el también diputado federal Edgar Melhem Salinas ya declinó por dicha posición, y a Manuel Muñoz Cano “se le cayó”, la posibilidad, lo mismo que a Enrique Cárdenas Del Avellano. Ante esto solo queda Alejandro, quien aparte de que quiere, tiene el respaldo de la dirigencia nacional. Se dice que es cuestión de días para que se oficialice su designación. Asimismo se habla que como secretaria general llevaría a la diputada federal Yahleel Abdala Carmona. Sea pues.

QUEJOSO

En un matrimonio, el hombre se quejaba ante su mujer de cómo Dios debería ser más equitativo en los roles adjudicados a la pareja.

"¡Dios mío, ten compasión de mí, mira cómo trabajo tanto, en cambio mi mujer tan tranquila en la casa! Yo daría cualquier cosa para que hicieras un milagro y convirtieras a mi mujer en mí y yo en mi mujer, para que ella aprenda como es la vida de un hombre.

El Creador, en su infinita misericordia, le concedió el milagro. El primer día en la mañana corre a levantar los muchachos para que se alisten, a la vez que en la cocina estaba preparando el desayuno para todos, con el que preparó las loncheras, no sin antes haber colocado una ropa en la lavadora y sacar de la nevera lo del almuerzo. Por un lado, terminó esta tarea y se subió en el carro a llevarlos al colegio; de regreso pasó a surtir de gasolina al carro e ir al banco a cambiarle un cheque al marido.

Al salir de allá pudo notar que las horas habían transcurrido a velocidad luz, por lo que corrió velozmente de nuevo a recoger los hijos al colegio; con la misma llegó a la casa para preparar el almuerzo, apurada, para cuando llegaran todos no encontraran retraso en el mismo. Después de éste, tuvo que lavar los platos y tender la ropa antes de ir a pagar la luz, el agua y el teléfono donde había unas enormes colas a morir, lo que le hizo regresar a las 6:30. Quiso relajarse un poco viendo TV, pero había que preparar la cena y planchar una ropita que estaba pendiente y ayudar a los muchachos con la tarea de la escuela.

Por fin, llegó la hora del descanso y a dormir, cosa que no pudo lograr tan rápidamente porque allí estaba el marido esperándola para que cumpliera también con sus deberes de mujer en la cama. Al día siguiente volvió a clamar a Dios: "¡Señor mío, realmente esto es agotador, te ruego me devuelvas a mi condición normal, por favor!"

Amorosamente se escucha una voz celestial: "Claro que sí, hijo mío, pero tendrás que esperar nueve meses PORQUE ANOCHE QUEDASTE EMBARAZADO".

ABOGADO MATERIALISTA

Un abogado se compra un BMW nuevito y sale a mostrárselo a los otros abogados en el tribunal. Llega y estaciona sobre la derecha, abre la puerta para salir y en ese momento pasa un camión y le arranca la puerta completita. El abogado se baja y empieza a maldecir como un loco.

Toma su teléfono celular y llama a la policia, que llega muy pronto:

"¡Mi coche recien sacado del concesionario! ¡Este animal, bestia, me arranca la puerta!

Sigue así hasta que el policia le dice: "Pero señor, ¿cómo puede ser usted tan materialista?, ¿no se ha dado cuenta que el camión, cuando se llevó la puerta, también le arranco el brazo desde el codo?"

El abogado se mira el hombro y atónito y dice:

"¡Carajo! ¿DÓNDE ESTÁ MI ROLEX?"

EL DÍA MÁS FELIZ

El sobrino de Bonifacio se prepara para casarse y éste le manifiesta: "¡Mis sinceras felicitaciones, mi hijo, el día de hoy tú lo vas a recordar como el día más feliz de tu vida!"

"Sí, tío, pero la boda es mañana..."

"YA LO SÉ, MI HIJO, YA LO SÉ..."

