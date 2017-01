Grave, fomentar rumores y chismes

Por: Carlos Santamaría Ochoa El Día Viernes 20 de Enero del 2017 a las 13:51

No cabe duda que no entendemos lo que sucede: hay gente que se dedica a esparcir rumores y a hacer daño a la gente, las instituciones, las dependencias o a quien se le cruce en el camino.

Grave es eso, pero más grave es creer todas las tonterías que se suceden al respecto.

Recordamos cuando se dijo que el IMSS cobraría la consulta, en una mala y nefasta acción de quienes gustan ver las cosas ardiendo, dando así paso a su enorme frustración y amargura. Resulta que tomaron en aquella vez una tabla de cobros que hace el IMSS desde siempre, a quienes no son derechohabientes, es decir, los que no pagan IMSS y no tienen por qué ser beneficiados; aquí la aclaración que el Seguro Social ofrece la atención, pero a esos casos se les aplican cuotas, como lo hace cualquier país e instituto de bienestar social.

Hoy, llega vía Whats App el “borrego” o rumor de que el IMSS desaparecerá y que sacará del cuadro básico los medicamentos para personas con diabetes e hipertensión, que no habrá más atención para estas que son de las principales causas de muerte en el país y otras enfermedades, incluyendo el cáncer, SIDA y más,

Lo grave, insistimos, es que la gente crea estas barbaridades emanadas de mente de gente cuyo interés es fomentar la división y el odio.

Hay que entender que ya existe una animadversión hacia el gobierno federal por todo lo que sucede hoy en día, como para echar más leña al fuego. No es esa la función del periodista, menos del que se escuda en una red social y anónimamente lanza estos mensajes,

Al respecto, Mikel Arriola, director del IMSS en el país, enfatiza que NUNCA se ha planteado esa posibilidad, ni la privatización del Instituto, y claro ejemplo es la inversión de 20 mil millones de pesos –a pesar de la crisis- que se hará en lo que falta del sexenio del actual presidente de México.

Se pretende construir 12 hospitales y 40 unidades más, y el plan de infraestructura es amplio, por lo que el rumor de la supuesta privatización es totalmente falso, y ”no hay que dejarse engañar, pues el Seguro Social es uno de los organismos centrales de la política pública de salud en el país”, según pone de manifiesto en un comunicado totalmente oficial.

Y realmente molesta ver los mensajes que comparte la gente por Facebook en ese sentido, por Whats App y otras aplicaciones, queriendo que manemos a los amigos estos mensajes irreales, fomentando la inestabilidad que algunos quieren para México.

Somos enemigos de los malos gobiernos, aunque tengamos que padecerlos, somos enemigos del rumor aunque tenemos que corroborar, leer, analizar; somos mexicanos que queremos vivir mejor cada día y nos enoja ver la manera en que nuestros ingresos van para abajo, pero somos mexicanos que trabajamos por salir avante sin mentiras y con honestidad, y nos molesta sobremanera el fomento al chisme barato, al que daña, al que destroza a los demás.

No es por ahí la cosa: hay que infamarse bien, enterarse de las cosas: leer un poco de vez en cuando y buscar fuentes confiables.

No nos dejemos engañar: el Instituto Mexicano del Seguro Social, con lo que es y tiene, está seguro para todos nosotros. Que no es lo mejor, no podemos afirmarlo ni negarlo, pero de que existe y funciona, tampoco sería justo decir que no sirve. Hay cosas en la vida que hay que reconocer, exigir que mejoren, pero no podemos envolverlas en un manto de irregulares rumores, chismes y mentiras, porque a quien más dañamos es a nuestro México tan castigado últimamente, pero que merece ser mejor por cada uno de los que vivimos en él, por nuestros hijos y porque así hemos decidido que sea.

No fomentemos los chismes, y no los compartamos, por favor.

