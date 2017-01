Ramiro Ramos al CEN del PRI

El neolaredense Ramiro Ramos Salinas ha sido designado Subsecretario de Operación Política en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su nombramiento fue otorgado directamente por el dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, mismo que reconoció el trabajo y empeño del tamaulipeco en beneficio de su partido, de ahí que se le haya considerado para tan importante posición. De esta forma Ramiro se fortalece políticamente y en este sentido no hay que pasar por alto que el mencionado con este nombramiento se convierte en un fuerte prospecto político en Tamaulipas para los comicios del 2018. ¡Felicidades pues a Ramiro, orgullosamente neolaredense!

DÓLAR A 24 POR UNO

No quiero ser ave de mal agüero, pero se habla que para fines del presente mes de enero el dólar podría llegar a los 24 pesos por uno. Y si esto es así, ¡¿imagínense nada más a como se va a vender el billete verde a fin del sexenio?! Es casi un hecho que llegará o superará los 26 pesos, lo que representará casi el doble de lo que se cotizaba al inicio del sexenio. Recordemos que Enrique Peña Nieto recibió el gobierno con un dólar a 12.96 pesos ¡y pues ya casi lo duplica! La verdad es escandalosa la forma en que el gobierno actual ha devaluado nuestra moneda. Ahora sí que como dijo “El Buki”, “¿a dónde vamos a parar?”

EN DECLIVE ASPIRACIONES DE MORENO VALLE

En Nuevo Laredo, al igual que en otras partes de Tamaulipas y el resto del país, hay cierta publicidad enfocada al todavía gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, en el que evidentemente el citado promueve su imagen, pues pretende ser candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la Presidencia de la República, o cuando menos presionar para obtener algún cargo importante. Moreno Valle culmina su mandato el próximo 31 de enero y entonces se meterá de lleno en pos de la nominación panista. A decir verdad el mencionado no tiene nada que hacer ante Margarita Zavala Hernández o Ricardo Anaya Cortés, los dos principales abanderados del blanquiazul a la candidatura por el PAN, pero anda “encuerdado”. De hecho sus posibilidades han aminorado tras darse a conocer que hipotecó a Puebla por casi 50 años por la cantidad de 550 mil millones de pesos, aparte que deja una deuda al estado de 150 mil millones de pesos. Todo un pillo salió este gobernador.

SE PONE LAS PILAS ILIANA MEDINA

Ante las críticas que ha estado recibiendo de parte de algunos miembros del Cabildo, la Secretaria de Bienestar Social Municipal, Iliana Medina García, parece emprender una nueva estrategia y esa es la de atender directamente las peticiones que les hacen los ediles. Prueba de ello es que Iliana estuvo recientemente en la oficina de la primera síndica, Dorina Lozano Coronado, luego de que esta atendiera a un grupo de madres de familia que tienen inquietudes sobre las becas municipales y otros programas de educación, e incluso de apoyo social. Iliana explicó a detalles a las ciudadanas las acciones que se están llevando a cabo y disipó las dudas existentes. Bueno con esto demuestra tener intención de cambiar esa imagen negativa que viene arrastrando, sobre todo al interior del propio Cabildo.

HORACIO GARZA CON PANISTAS

Este jueves se llevaron a cabo dos eventos del programa “Escuela Digna y Moderna” y en ninguno de los dos se pudo contar con la presencia del Presidente Municipal, Enrique Rivas Cuéllar, debido a que anda fuera de la ciudad. El primer evento se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Técnica 78 de la colonia Voluntad y Trabajo 3, donde se hizo entrega de infraestructura educativa por alrededor de 300 mil pesos. Este acto estuvo encabezado por la regidora Julia Elida Ortega de los Santos, en su calidad de presidenta de la Comisión de Educación. Y el segundo evento fue en la primaria “Horacio Garza Garza” situada en el ejido El Bayito, donde también se otorgaron varios apoyos y donde la primera síndica Dorina Lozano Coronado encabezo el acto, el que por cierto estuvo engalanado con la presencia del ex alcalde Horacio Garza Garza, quien fue ampliamente ovacionado por la concurrencia y quien convivió con las autoridades municipales panistas. Hasta ahí la dejamos, lo demás lo dejamos a la imaginación.

VAGOS SE APODERAN DE KIOSCO DE PLAZA

Cada vez son más las personas que se quejan de los indigentes, vagos y malvivientes que se han ido apoderando de la plaza “Los Insurgentes”, ubicada a escasas dos cuadras de la Presidencia Municipal. Y tan se han apoderado ¡que ya hasta viven dentro del kiosco! Así es, cerca de 10 indigentes viven dentro del kiosco, ahí comen, ahí duermen, ahí se emborrachan, ahí se drogan y hasta ahí hacen sus necesidades, por lo que el lugar apesta a rayos. Ya la gente no va a pasear a la plaza porque ahí están estas personas quienes incluso molestan e insultan y lo peor del caso es que ni quien se atreva a retirarlos del lugar. Los de Protección Civil dicen que no pueden desalojarlos, porque no les compete y no quieren broncas, les echan la paleta a los cuerpos policíacos, pero estos ya sabemos que no hacen nada. Y mientras son peras o son manzanas ahí sigue el problema.

INSTALARÁN PARADAS DE URGENCIAS EN HOSPITALES

La próxima semana se va a llevar a cabo una reunión de regidores integrantes de las Comisiones de Salud, Planeación Urbana y Servicios Públicos Primarios, para ver lo relacionado a la instalación de cajones especiales de estacionamiento en hospitales públicos y privados, que permitan a la gente que va a las áreas de urgencias a atenderse o llevar algún paciente, parar sus vehículos por espacio de 15 minutos. Esto surge a raíz de que hay muchas quejas ciudadanas en sentido de que cuando van a las salas de urgencias de los nosocomios lógicamente paran sus vehículos prohibidos (por la urgencia, vaya pues) y cuando salen resulta que la grúa se llevó sus unidades motrices, y pues como que no se vale. Es por eso que a iniciativa de varios regidores, entre ellos Alfredo Guarneros Carranza, de la Comisión de Salud, se pondrán estos cajones especiales, a razón de uno o dos, según sea el caso. Sea pues.

LO ÚLTIMO

Hasta en un 15 por ciento se ha incrementado el flujo de pasajeros en el aeropuerto internacional “Quetzalcóatl” de Nuevo Laredo, esto durante los últimos dos meses en comparación con el mismo período del año pasado. Esto demuestra que cada vez más gente opta por volar en lugar de andar en carretera. Y eso que nada más hay viajes hacia la Ciudad de México… Conocidas personalidades de Nuevo Laredo acudieron a Ciudad Victoria para presentar una iniciativa mediante la cual se busca crear una oficina consular de Centroamérica en Nuevo Laredo. Fueron recibidos por el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Carlos García González. Entre los asistentes figuraron Emilio Girón Fernández de Jáuregui, Jesús Coello, José de la Luz Paz, Rafael Nolasco Órnelas y José Carmona Flores… Que otra vez va a subir el costo de la cerveza. ¡Son fregaderas! ¡Eso no se hace! ¡Es un vil abuso! ¡¿Cuántas atrocidades más Peña, cuántas más?!

