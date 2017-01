Prospectivamente estratégico

Por: Alberto Rivera El Día Jueves 19 de Enero del 2017 a las 19:44

En cierta ocasión llegó una persona a mi oficina. Sereno, con la calma reflejada en el rostro, me abordó: “Soy Ramiro Ramos Presidente del Comité Municipal del PRI en Nuevo Laredo y vengo a saludar y ponerme a las órdenes de los compañeros del Comité Estatal con el único fin de hacer un gran trabajo en esta responsabilidad”. Inmediatamente observo el librero que tenía en la oficina y pude vislumbrar en ese momento su gusto y afición por la lectura. Obviamente aproveché para preguntarle: “¿Te gusta leer?… ¿Qué tipo de lectura te gusta? Y añadí: “¿Te gusta la estrategia o prefieres ser prospectivo?”.

Su respuesta fue inmediata: “Me gusta leer todo aquello que contribuya a enriquecer mi filosofía de vida y lo que me permita crecer en lo profesional y personal”. Entonces afirme: “Eres Prospectivamente Estratégico”.

Me dirigí hacia el librero y tome uno titulado “PROSPECTIVA POLÍTICA” cuyo autor es una de las grandes prospectivistas no solo a nivel nacional sino a nivel mundial, Guillermina Baena Paz; y lo compartí con Ramiro. Como buen lector inmediatamente empezó a hojear el libro y comenta: “esta frase me gusta: Vivir en la sociedad actual es cómo manejar en una carretera desconocida a gran velocidad y sin luces que nos permitan ver más lejos. La prospectiva son los reflectores, las luces altas que nos permiten mirar más allá de donde ven los ojos”. Ramiro me pregunto si había alguna frase que viniera en el libro y la cual fuera de mi agrado, le conteste: “Página 15: El futuro es el presente… sólo que un poco más tarde”.

Hoy puedo afirmar que Ramiro no sólo leyó bien el libro, lo asimilo, lo comprendió y lo hizo parte de su praxis política. Pudo asimilar que el Pasado ya pasó, que el futuro todavía no llega y que si queremos comprender porque hemos llegado hasta donde estamos en el día de hoy, es porque desde el presente hemos ido construyendo lo que queremos lograr, hacia donde queremos llegar y con quién queremos llegar en el futuro deseado. Comprendió que la política es un ejercicio CONSTANTE de PRUDENCIA, de CÁLCULO, de CONSECUENCIAS, de LEALTADES y de AFECTOS.

Puso en práctica dos de las preguntas fundamentales de cualquier PROSPECTIVISTA, la primera: ¿Y por qué NO?. La segunda: ¿Qué pasaría SI?. Dos cuestionamientos que permiten romper la barrera de la mente y empezar a considerar aquello a lo que nos hemos negado la posibilidad de que suceda por no imaginarlo siquiera. A esto en PROSPECTIVA se le denomina: Enfrentamiento Prospectivo, que no es otra cosa que un ejercicio de imaginación creativa que reduce la incertidumbre y genera respuestas.

La PROSPECTIVA es una herramienta metodológica que nos sirve para reflexionar y proponer respuestas en un mundo complejo de estructuras sistémicas; tan complejo como la POLÍTICA misma.

Semánticamente prospectiva viene del latín prospicere, que significa “ver adelante, ver a lo lejos, ver a todos lados, a lo largo a lo ancho, tener una visión amplia”. Conceptualmente significa “lo que concierne al porvenir, lo que concierne a la inteligencia cuando está orientada al porvenir”. Disciplinados, disruptivos y audaces: son cualidades de los PROSPECTIVISTAS.

Para muchos el ascenso de Ramiro es golpe de suerte, para otros es producto de las circunstancias, para los menos obra de la casualidad… Sin embargo, para los que conocen a Ramiro saben que su paso por diferentes posiciones políticas, entre ellas ser el actual Presidente de la Conferencia Permanente de Congresos Locales COPECOL que reúne a todos los legisladores locales de todos los partidos políticos del país y hoy su designación como Sub Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, es producto de ser Prospectivamente Estratégico.

@Alberto_Rivera2