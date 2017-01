Espera campo de Tamaulipas afectaciones por 500 mdp

Ya que a causa del alza del diésel, cada productor deberá afrontar el incremento de un 17% al costo del proceso de siembra y cosecha, dijo el secretario de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán

Por: Liliana Torres/Ciudad Victoria El Día Jueves 19 de Enero del 2017 a las 10:16

Espera el campo de Tamaulipas afectaciones por 500 mdp, manifestó el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Gonzalo Alemán Migliolo.

Autor: Liliana Torres

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El campo tamaulipeco espera afectaciones por 500 millones de pesos a causa del incremento al diésel, manifestó el secretario de Desarrollo Rural en Tamaulipas, Gonzalo Alemán Migliolo.



Explicó que un productor requiere de 80 litros de diésel aproximadamente, para la siembra y cosecha por temporada, entonces deberá afrontar el incremento de un 17 por ciento al costo del proceso de siembra y cosecha.



"Haciendo un análisis del incremento al diésel, a los productores de Tamaulipas les pega en 450 millones de pesos más o menos, estamos hablando que un agricultor requiere de 80 litros de diésel, de los cuales 60 son para sembrar y 20 para cosechar y con un incremento del 17 por ciento, nos da como resultado cerca de 450 o 500 millones de pesos", expresó.



Señaló que la semana pasada el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Eduardo Calzada Rovirosa, dio a conocer de forma extraoficial un apoyo de cuatro mil millones de pesos a los productores del campo, para que afronten de alguna manera el alza del combustible.



Aclaró que aún no se han lanzado las reglas de operación para bajar el recurso, por lo que no se le ha dado mucha difusión a este apoyo, ya que se espera que se lancen los lineamientos del programa para ver cuánto recurso le tocara a cada entidad federativa.



“Obviamente que no queremos crear ninguna falsa expectativa, entonces vamos a esperar a las reglas de operación, ese fue un anuncio extraoficial que dio el secretario de Sagarpa, mientras no tengamos las reglas de operación no podemos darlo a conocer”, comentó.



Alemán Migliolo dijo que tan solo Tamaulipas requiere de aproximadamente 500 millones de pesos, ya que es el alza a la que se enfrentan los productores tamaulipecos, por lo que reconoció que cualquier apoyo sería insuficiente, aunado a que estos siempre llegan a destiempo.