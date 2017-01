Sociedad descompuesta...

Por: Rosa Elena González El Día Miercoles 18 de Enero del 2017 a las 22:08

La tragedia ocurrida en un colegio de Monterrey, Nuevo León, donde un jovencito de tan solo 15 años detonó un arma de fuego contra su maestra y compañeros ha consternado a la sociedad.

Sociedad que más que manejar la información con respeto lo hizo con el morbo que provocó que las redes sociales se saturaran con los videos y comentarios de lo ocurrido, sin respetar el dolor de las familias afectadas.

Al ver los acontecimientos y que mientras mucha gente lamentaba la tragedia, lloraba y hacia una un llamado a los padres de familia para que se ponga más atención en los hijos sobraron los que irresponsablemente compartían varias veces en las redes sociales el video de lo ocurrido en Monterrey.

¿Qué estamos haciendo como sociedad?, tan irresponsables e insensibles nos hemos vuelto que no solo estamos perdiendo el control de los muchachos y los dejamos que se pierdan en un mundo oscuro, hostil, lleno de maldad, sino que también perdimos la sensibilidad, el amor al prójimo, no sabemos respetar el sufrimiento de nuestros semejantes, no nos duele el dolor ajeno.

Lo peor es que por lo general los hijos son el reflejo de los padres, hacen lo que ven en casa, su comportamiento, la mayoría de las veces, es repetir patrones familiares razón por la que debemos dejar a un lado el morbo y respetar a los demás para que las nuevas generaciones sean mejores personas.

Estamos viviendo una sociedad descompuesta y no debemos contribuir a que se agrave más la situación, de la restructuración social todos debemos ser partícipes, de lo que viven las nuevas generaciones de una manera u otros todos somos culpables.

Duele el alma ver las imágenes de jovencitos cometiendo actos reprobables, es donde nos preguntamos ¿qué puede orillar a un adolecente a cometer estos actos?, ¿qué pasaba por la mente del muchacho, casi niño, en esos momentos?, solo DIOS y él lo saben pero lo que si queda claro es que algo muy malo cargaba, además del arma de fuego, algo grave sucedía con el muchachito.

Las evidencias muestran que el ataque fue planeado, el muchacho iba dispuesto a dañar a sus compañeros y muchos pudieron ser los motivos, desde desequilibrio emocional, malas influencias, maltrato familiar o escolar, rechazo social, marginación, los maestros y padres deben dar explicación.

Quienes son los padres del muchacho, cuánto tiempo tenía de haber ingresado al colegio, cómo podía portar un arma de fuego, con quien se juntaba, cuál era su comportamiento, si sufría acoso o no, eso es lo que se debe investigar también.

Porque se concentra todo el rechazo de la sociedad indignada en contra del jovencito que quizá solo fue víctima de las circunstancias, quien sabe que viviría en el hogar o la escuela para acumular tanto odio y actuar de esa manera o, cosa peor, quienes le impulsaron a realizar tal atrocidad.

Por supuesto que la acción del muchacho es horrorizarte y reprobable pero, y sus enseñanzas, bajo qué valores éticos y morales creció, que vivió en su casa o en la misma escuela, bajo que presión pudo haber estado para cometer esa acción tan aberrante.

No cabe duda que como sociedad estamos mal, le damos valor a las cosas sin importancia cuando lo que realmente vale es la familia, el vivir en un entorno afable y colaborar en la restructuración del tejido social, pero eso no se valora.

Muy lamentable que estén sucediendo ese tipo de actos con jovencitos, nos queda para la reflexión, más que enseñar a nuestros hijos a ser buenos profesionistas o querer que tengan su situación económica resuelta, debemos enseñarles a ser mejores seres humanos, a tener tolerancia, a saber distinguir entre el bien y el mal, a darse cuenta que ricos, pobres, blancos, morenos, gordos o flacos tienen la misma valía, que todo se debe valorar en su justa dimensión

Sociedad, familias, gobierno, iglesias, todos debemos aplicarnos para tener sociedades más afables, mejores generaciones para que ya no se registren situaciones tan lamentables como la ocurrida en Monterrey.

Son muchos aspectos los que se tienen que analizar y cuidar, desde estar al pendiente de con quien se juntan, que publican en sus redes sociales incluso la operación mochila vigilada por padres de familia y autoridades escolares debe darse, con respeto para no vulnerar la integridad de los jóvenes, pero donde los derechos humanos deben de aplicarse también, esto ya es de humanidad no de leyes, conveniencias o rebeldía.