Cientos de miles protestarán durante toma de posesión de Trump

Las protestas se llevarán a cabo el próximo viernes 20 de enero, día en que Trump asumirá la Presidencia estadunidense

Miercoles 18 de Enero del 2017

Cientos de miles de personas se preparan para participar en múltiples protestas en Estados Unidos y en el mundo para denunciar la amenaza que, a su juicio, representa Donald Trump

Cientos de miles de personas se preparan para participar en múltiples protestas en Estados Unidos y en el mundo para denunciar la amenaza que, a su juicio, representa el presidente electo Donald Trump para la sociedad.

Las protestas se llevarán a cabo el próximo viernes 20 de enero, día en que Trump asumirá la Presidencia estadunidense, y el sábado 21, cuando la Marcha de las Mujeres en Washington reunirá de 200 mil a 400 mil asistentes en la capital estadunidense, según cálculos de las autoridades.

A su vez, partidarios del presidente electo también tienen proyectado asistir a Washington para apoyar a Trump, entre los que destacan dos clubes de motociclistas, uno de los cuales recibió ya el apoyo explícito del presidente electo en un mensaje de la red social Twitter.

Los manifestantes contrarios a Trump, sin embargo, son mucho más numerosos.

Voceros del Servicio Nacional de Parques, encargado de administrar la explanada ubicada en el centro de Washington, declararon que han recibido 20 solicitudes de permiso para la realización de manifestaciones contra el magnate.

Los grupos Inaugurate Resistance y #J20 Resist, que protestarán el 20 de enero, han sumado en conjunto en sus páginas de la red social Facebook unos 20 mil simpatizantes que aseguran van a asistir.

“Protesta en el día de la toma de posesión contra la guerra, el racismo, la desigualdad. Defiende a los inmigrantes y construye la unidad entre los trabajadores”, asentó el grupo Inaugurate Resistance (Inaugura la Resistencia) en Facebook.

Por su parte, el grupo #J20 Resist pidió a las personas que se unan a la resistencia contra el “racista, sexista multimillonario presidente Trump”.

Este grupo, además, pretende bloquear el acceso de individuos que planeen acudir a celebrar la toma de posesión en la explanada de Washington.

La mayor congregación de personas, no obstante, está prevista para el sábado 21 de enero. De acuerdo con un mapa publicado este miércoles por el diario The New York Times, más de un centenar de ciudades en Estados Unidos preparan protestas contra Trump.

En el mundo están igualmente programadas numerosas protestas contra el presidente electo, entre las que destacan al menos una docena de manifestaciones en México, el país fuera de Estados Unidos con el mayor número de actos contra Trump.

Las organizadoras de la marcha del próximo sábado hicieron una invitación abierta a todos los que apoyan los derechos de las mujeres, incluyendo hombres y familias. Asimismo, la protesta también se enfoca en alzar la voz a favor de los derechos de todas las llamadas minorías en Estados Unidos.

“En el espíritu de la democracia y honrando a los defensores de los derechos humanos, la dignidad y la justicia que nos han precedido, nos sumamos a la diversidad para mostrar nuestra presencia en un número demasiado grande como para que sea ignorado”, apuntaron los organizadores.

De acuerdo con las organizadoras, el objetivo de la marcha es enviar un mensaje al gobierno, desde el primer día, de que los derechos de las mujeres son derechos humanos.

“Estamos juntas, reconociendo que defender a los más marginados entre nosotros es defender a todos nosotros”, enfatizaron.

En Nueva York, además de las protestas programadas para el viernes y el sábado, un grupo de celebridades organizan una manifestación frente a uno de los hoteles de Trump para la noche del jueves.

La protesta será encabezada por el cineasta Michael Moore y por los actores Mark Ruffalo y Alec Baldwin, quien actúa como Trump en el programa de comedia Saturday Night Live.

“Estamos enviando un mensaje a Washington de que pelearemos a cada paso contra la discriminación y las políticas perjudiciales hoy, mañana y todos los días”, afirmó Ruffalo en una declaración difundida por el canal de televisión NBC.