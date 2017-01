Afirman en Reynosa que amparos contra el gasolinazo cuestan hasta 15 mil pesos

En toda la República están recurriendo al amparo y aquí en Reynosa solo son cinco ciudadanos, manifestó el abogado José Natividad Canales Villarreal

Por: Norma Sánchez/Reynosa El Día Miercoles 18 de Enero del 2017 a las 19:00

Los amparos para quienes busquen no ser afectados por el alza de las gasolinas, medida implementada por el Gobierno Federal, llegan a costar de diez a 15 mil pesos, informó el abogado José Natividad Canales Villarreal

Autor: Norma Sánchez

Reynosa, Tamaulipas.- Los amparos para quienes busquen no ser afectados por el alza de las gasolinas, medida implementada por el Gobierno Federal, llegan a costar de diez a 15 mil pesos, informó el abogado en Reynosa, José Natividad Canales Villarreal.

"El costo de un amparo de manera personal, cada abogado lo puede hacer y el costo es de 10 mil a 15 mil pesos, dependiendo a cada abogado, la suspensión se dará y hasta que se resuelva el caso del juicio de amparo va a prevalecer”, expuso.



Agregó que “el amparo es a título personal, va a amparar y a surtir los efectos a quienes hayan impuesto el amparo, simple y sencillamente el amparado tiene que solicitar el recibo del pago de su combustible, para hacer valer su derecho de lo que un juez determine”.



“Hay algo que vino a reformar la cuestión de los derechos humanos en el 2011, para que si a los ciudadanos no les alcanza y el Gobierno trata de aplicarnos un impuesto que no podemos cubrir, pues no debe ser el caso, debe ser equitativo con lo que percibimos", dijo.



Mencionó que en toda la República están recurriendo al amparo y aquí en Reynosa son cinco ciudadanos, los mismos que, en caso de la suspensión provisional, si se otorga se debe aplicar el precio que prevalecía el año pasado.



"Se está solicitando una suspensión provisional y lo autoriza el juez, de ser así se hará valer en el Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial de la Federación y este día o mañana a más tardar ya se conocerá el resolutivo", agregó el abogado Canales Villarreal.



Al parecer de todo el Estado, solo en Reynosa se han presentado tales juicios de amparos, para lo cual se requiere que el interesado tenga su tarjeta de circulación del vehículo, el recibo donde pago el combustible y la copia de la credencial de elector.