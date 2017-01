Choque múltiple en Ciudad Victoria deja daños materiales

El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford, no tuvo la debida precaución y se impactó en la parte trasera de una camioneta que su vez chocó contra otra unidad

Por: HT Agencia El Día Miercoles 18 de Enero del 2017 a las 13:46

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un choque múltiple entre tres unidades, ocurrido en la Avenida de la Unidad y calle República de Venezuela, dejó como saldo daños materiales, según reportó Tránsito Local.



El accidente ocurrió cuando el conductor de una camioneta Ford, no tuvo la debida precaución y se impactó en la parte trasera de una camioneta Renault de reciente modelo.



La unidad antes mencionada, chocó a su vez contra otro vehículo que estaba delante, sin embargo el conductor de la unidad afectada no reclamó daños y se retiró del lugar.



Elementos de Tránsito Local que acudieron al lugar, se encargaron de tomar conocimiento de los hechos; finalmente se indicó que no hubo lesionados.

vmp