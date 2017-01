Además de operación mochila en Tamaulipas se debe ir más allá

El presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, Rogelio Arellano Banda, lamentó lo ocurrido en Nuevo León y dijo que existe un problema muy fuerte que debe atenderse

En las escuelas de Tamaulipas además de la operación mochila se debe ir más allá, expresó el presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, Rogelio Arellano Banda

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En las escuelas de Tamaulipas además de la operación mochila se debe ir más allá, porque hay un problema muy fuerte y hay que atenderlo desde los padres de familia, expresó el presidente de la comisión de Educación en el Congreso del Estado, Rogelio Arellano Banda, al referirse al hecho suscitado en Monterrey, donde un alumno disparó a la maestra y compañeros y posteriormente se suicidó.



Dijo que por la crisis que el país ha pasado de inseguridad hay muchas madres solas y niños huérfanos, por lo que los diputados “tenemos que trabajar, porque como padres de familia nos mortifica, hay que reforzar la seguridad en escuelas de todo tipo, de gobierno y particulares, pero trabajar más allá”.



Mencionó que se debe trabajar una escuela para padres, ya que los niños están muy afectados, “es el reflejo de lo que traemos de casa”.



Indicó que en Valle Hermoso el presidente municipal está trabajando muy fuerte, “un psicólogo por escuela y eso es de analizarse, subirlo como iniciativa y que haya psicólogos en todo el Estado”.



Dijo que lo primero es aplicar recurso a la seguridad en escuelas,” no hay más, los maestros se sienten impotentes por lo que pasa, lo que pasó en Nuevo León no queremos que pase en otra escuela, es un problema grande que está, ahorita se sube una iniciativa de bajar los alumnos por grupo, que ayudará a que tenga un poco más de control, pedimos que sean treinta por grupo, pero en Reynosa hay grupos de casi 50 niños, es algo antipedagógico, es imposible atenderlos a todos”.



Señaló que todo para que funcione necesita presupuesto, ya que si se saca por sacarse no va a funcionar, “es un hecho muy lamentable lo de Monterrey, tenemos que cuidar eso, nos tenemos que poner a trabajar en eso”.



Indicó que hay que buscar un sistema donde se ayude al padre a asistir a las escuelas creadas para ellos, “los maestros sabemos dónde están los problemas más fuertes y al trabajar con ellos te das cuentas que están solos, que no son atendidos, algunos se encargan de ir y regresar solos de la escuela, hay que buscar soluciones porque las consecuencias son lamentables”.



Arellano Banda puntualizó que lo importante es que trabajen padres en el modelo educativo, gente que conoce las problemática y no gente de escritorio que haga un equipo entre padres, maestros y autoridades, y realmente se elabore un gran modelo educativo con la necesidad de cada ciudad.