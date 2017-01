EPN propone algo serio

Por: Jorge Lera Mejía El Día Martes 17 de Enero del 2017

Este martes, sorteando el vendaval político de las Mega marchas, sumadas con claras señales de falta de respeto por la violencia inusitada en Q. Roo., Enrique Peña Nieto lanzó un Decreto de apoyo a nuevos empleos y Pymes que suena de mayor seriedad, que el Acuerdo de Emergencia de hace 5 días, y que no respaldó COPARMEX.

Así este Martes se propuso que: (...) En 2017 y 2018 las pequeñas y medianas empresas (Pymes) podrán deducir el Impuesto Sobre la Renta de forma inmediata a las inversiones que realicen en bienes de activo fijo.

En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario firmó un decreto para que las Pymes que compren maquinaria o equipo puedan pagar menos impuestos.

"Con esta medida podrá beneficiar a 4.2 millones de pequeñas y medianas empresas que contarán con mayores recursos para invertir, producir y expandirse, generando al mismo tiempo más oportunidades de empleo", dijo.

Además, a partir de febrero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pondrá a disposición de las Pymes un portal para ayudar con la carga tributaria.

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, explicó que actualmente las personas físicas, principalmente los asalariados, están acostumbrados a que sea el SAT quien les prellene su declaración simplificando las obligaciones tributarias.

De igual manera se estará ayudando a las Pymes, en una obligación que incluye la Ley de Ingresos para 2017 (...)

Se dice en pasillos de Palacio, que Peña Nieto está presionando a su Secretario de Hacienda, JOSÉ ANTONIO MEADE, que repite el mismo puesto que tuvo con el Panista Felipe Calderón, para que aclare y reconozca con toda la fuerza de Estado, que esa medida de liberación de precios de las gasolinas "GASOLINAZO", fue parado por el panista por temor a sufrir lo que ahora sufre Peña Nieto.

Jamás se imaginaron el gran repudio y rechazo popular ciudadano que iba a detonar la más impopular de las políticas públicas que el Presidente tomaría.

Sin embargo no parece haber poder humano ni consejero propio o extraño, que le sugiera dar marcha atrás la medida que amenaza con hundir lo que le queda de vida al PRI. Por qué ese será el verdadero costo político y donde los mexicanos si podrán cobrar al gobierno actual.

Por ello, con medidas más racionales y verdaderas como el poder apoyar a los empresarios Pymes, que seguramente secundarán con otro Decreto de Apoyo al Campo que produce Oroductos Básicos, para aquello que no se acabe la producción de Maíz ahora que se dispara el precio del producto más básico y que se requiere para no terminar con detonar definitivamente una Revuelta al estilo la que se sufre ahora en Venezuela, cuando lo más caro que se presente en esta nueva Crisis, sean los Productos que no se Dispongan. Esto es nos enfrentemos a un Desabasto de Conbustibles y de Básicos que ya no detengan el Reclamo de las Masas... El León Dormido mexicano!!